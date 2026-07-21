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Kiểm tra căn nhà thuê, công an bắt Trần Thị Ngọc Trang SN 1998 và 2 người đàn ông

Chi Chi
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Trang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng với Thành và Sang.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 16/07/2026 Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) phát hiện tại nhà cho thuê của ông Đ.X.H thuộc thôn Yên Lư, xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng có 03 người gồm: Đoàn Thanh Sang (1992, trú tại Tổ 8 Bình Thuận, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng), Trần Thị Ngọc Trang (1998, trú tại thôn Yên Lư, xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng) và Trần Văn Thành (1992, trú tại TDP Thủy Phương 5, phường Thanh Thủy, thành phố Huế) có nhiều biểu hiện giống người sử dụng trái phép chất ma túy nên mời làm việc.

Qua công tác đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Vào khoảng 23 giờ 00 ngày 15/07/2026 Sang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng với Thành và Trang. CAX tiến hành xét nghiệm ma túy phát hiện cả 03 đối tượng đều dương tính với ma túy đá (Methamphetamine).

Kiểm tra căn nhà thuê, công an bắt Trần Thị Ngọc Trang SN 1998 và 2 người đàn ông - Ảnh 1.

Hiện trường bắt quả tang các đối tượng. Ảnh: CA Đà Nẵng

Kiểm tra căn nhà thuê, công an bắt Trần Thị Ngọc Trang SN 1998 và 2 người đàn ông - Ảnh 2.

Thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Thanh Sang. Ảnh: CA Đà Nẵng

Tiến hành kiểm tra hiện trường nơi xảy ra vụ việc CAX thu giữ 01 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Công an xã Xuân Phú điều tra mở rộng phát hiện hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý" của Đoàn Thanh Sang.

Ngày 18/7/2026, Điều tra viên được bố trí tại Công an xã Xuân Phú thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Thanh Sang về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" và ra Quyết định tạm giữ trong vòng 03 ngày đối với Sang.

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