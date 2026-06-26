Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Cần SN 1980

Bị can Nguyễn Thanh Cần bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi can tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Cần (sinh năm 1980, trú tại phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long).

Bị can Nguyễn Thanh Cần (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11 giờ ngày 16/6, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành tuần tra trên tuyến đường khu vực khóm 6, phường Thanh Đức đã phát hiện Cần điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, đối tượng lấy từ trong túi quần ra túi nilon, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy ném ra lề đường. Qua làm việc, đối tượng thừa nhận chất màu trắng trong túi nilon vừa ném là ma túy đá.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ N.E (ngụ xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) là người bán ma túy cho Nguyễn Thanh Cần.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.