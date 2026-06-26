Cảnh sát ra quân kiểm tra các quán kinh doanh dịch vụ internet

Theo cơ quan chức năng, việc ra quân kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng cơ sở kinh doanh dịch vụ internet hoạt động quá giờ.

Ngày 26/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an phường An Hải tổ chức ra quân kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn phường.

Qua kiểm tra tại cơ sở kinh doanh dịch vụ internet trên đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải, lực lượng Công an phường ghi nhận cơ sở vẫn đang hoạt động kinh doanh dịch vụ internet quá giờ quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, trong cơ sở có 32 khách hàng đang sử dụng dịch vụ. Tổ công tác đã tiến hành làm việc với đại diện cơ sở kinh doanh, lập biên bản vụ việc theo quy định; đồng thời yêu cầu cơ sở dừng hoạt động, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh dịch vụ internet.

Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Việc ra quân kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng cơ sở kinh doanh dịch vụ internet hoạt động quá giờ, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Công an phường An Hải đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hoạt động đúng thời gian, đúng ngành nghề, đúng quy định; góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.