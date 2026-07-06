Theo dõi sức khỏe, tâm lý bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành

Bé gái 3 tuổi ở TPHCM bị bạo hành nhiều lần hiện đã ổn định sức khỏe thể chất song cơ quan chức năng vẫn tiếp tục theo dõi, đánh giá tâm lý để bảo đảm quyền lợi của trẻ.

UBND phường Lái Thiêu vừa báo cáo Sở Y tế TP.HCM vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn khu phố Vĩnh Phú, đồng thời triển khai các biện pháp theo dõi sức khỏe và tâm lý đối với nạn nhân là bé gái H.B.T.D. (3 tuổi).

Hình ảnh bé gái bị đối tượng Nguyễn Hiền Phúc dùng chân đạp vào lưng (ảnh cắt từ video chia sẻ trên MXH)

Theo báo cáo, sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng địa phương đã phối hợp với Công an phường Lái Thiêu xác minh vụ việc liên quan đến Nguyễn Hiền Phúc (25 tuổi), người sống chung như vợ chồng với mẹ cháu bé từ tháng 12/2025.

Cụ thể: Tối 16/1, khi được mẹ cháu giao trông con, do bé quấy khóc, Phúc được cho là đã dùng tay bịt miệng để ép bé nín khóc. Đến chiều 26/3, do bé không chịu ăn và tiếp tục khóc, người này bị cáo buộc dùng chân đạp vào lưng khiến bé ngã xuống nệm, sau đó tiếp tục đánh vào vùng mông và mặt nạn nhân. Vụ việc chỉ dừng lại khi mẹ cháu phát hiện và can ngăn.

Bực tức vì bé không chịu ăn, người đàn ông nhiều lần đánh đập con riêng của người tình.

Lần gần nhất được xác định xảy ra vào tối 22/4 tại phòng ngủ. Sau khi đi làm về, mẹ cháu bé phát hiện trên mặt và cánh tay trái của con có vết hằn nghi do bị tác động nên đã chụp ảnh lưu lại.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Hiền Phúc thừa nhận đã ba lần có hành vi bạo hành cháu bé như nội dung điều tra ban đầu. Qua xác minh, Phúc từng có một tiền án. Năm 2020, đối tượng này bị TAND TP Thủ Đức (cũ) tuyên phạt 3 năm tù treo về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Phúc vừa bị công an bắt khẩn cấp. Ảnh: Công an phường Lái Thiêu

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa cháu bé về sinh sống cùng người thân để đảm bảo an toàn. Theo đánh giá bước đầu, sức khỏe thể chất của trẻ hiện ổn định, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, cơ quan chức năng và gia đình vẫn đặc biệt lưu ý đến yếu tố tâm lý của bé sau các biến cố đã xảy ra.

Ngày 4/7, Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Lái Thiêu đã liên hệ với gia đình để nắm tình hình, đồng thời đề nghị được trực tiếp thăm hỏi, đánh giá toàn diện sức khỏe thể chất và tinh thần của cháu bé. Do gia đình đang đưa trẻ về quê nên việc phối hợp chưa thực hiện được.

Hiện địa phương tiếp tục duy trì việc theo dõi sức khỏe, tâm lý của trẻ, phối hợp với ngành y tế để kịp thời hỗ trợ tư vấn tâm lý ban đầu và can thiệp chuyên môn khi cần thiết, nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi và sự phát triển ổn định của cháu bé.

Cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.