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Kinh hoàng hiện trường vụ xe đầu kéo vào cua tốc độ cao, lật thùng đè trúng xe chạy ngược chiều

Hương Trà
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Đoạn clip ghi lại diễn biến vụ tai nạn và hiện trường vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm.

Khoảng 10h30' ngày 5/7/2026, tại Km 868 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Lâm Hóa, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe đầu kéo.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh N.T.H. (SN 1967, trú tại Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 19H-115.xx kéo theo rơ-moóc biển số 19RM-029.xx lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến Km 868 đường Hồ Chí Minh, thuộc thôn Lâm Hóa, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị, xe đi vào đoạn đường cong thì làm đổ thùng container, va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 12H-033.xx kéo theo rơ-moóc biển số 12RM-012.xx do anh Đ.V.T. (SN 1987, trú tại xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển theo hướng ngược lại.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do tài xế điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 19H-115.xx không giảm tốc độ khi đi vào đoạn đường cong, dẫn đến thùng container bị đổ và xảy ra tai nạn giao thông.

Khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn.

Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường vụ tai nạn khiến dư luận không khỏi kinh sợ. May mắn, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên cả hai phương tiện đều bị hư hỏng.

Hình ảnh tại hiện trường khiến số đông hoảng sợ. (Ảnh cắt từ clip_

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đang thụ lý, giải quyết vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo nhiều lái xe vẫn còn chủ quan, không giảm tốc độ khi đi vào các đoạn đường cong, cua, đường hẹp hoặc đường trơn, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những hậu quả khó lường.

Theo khoản 3 Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ để có thể dừng lại an toàn khi gặp các tình huống nguy hiểm; tại nơi đường giao nhau, đường ngang qua đường sắt, đường hẹp, đường vòng, đường quanh co, đường đèo, dốc; nơi cầu, cống hẹp, đập tràn, đường ngầm, hầm chui và hầm đường bộ.

Đối với xe đầu kéo, trước khi khởi hành, lái xe cũng cần kiểm tra các thiết bị an toàn, đặc biệt là chốt hãm container nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố trong quá trình lưu thông.

(Nguồn: Cục cảnh sát giao thông)

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