Thêm 1 loại gia vị này vào cá, nấu không tanh còn thơm ngon đậm đà

Cá là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein chất lượng cao, omega-3 và các khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe. Để khử mùi tanh đặc trưng của cá, giúp món cá thơm ngon hơn, mọi người có thể sử dụng các loại gia vị sau.

Chanh

Hợp chất trimethylamine (TMA) là nguyên nhân tạo ra mùi tanh đặc trưng của cá. Nước chanh có tính axit mạnh, có thể phản ứng với TMA, từ đỏ khử mùi tanh hiệu quả. Người nấu có thể ngâm cá với nước chanh vài phút sau đó rửa sạch, giúp cá hết nhớt. Lưu ý không nên ngâm quá lâu có thể khiến da cá bị bong và mất đi độ tươi của thực phẩm.

Sử dụng cam, chanh làm sốt ăn cùng cá cũng có thể tạo ra một món ăn hấp dẫn, tăng hương vị và loại bỏ mùi tanh còn sót lại.

Muối

Trong quá trình sơ chế cá, người nấu có thể chà muối hạt lên cá từ 3-5 phút sau đó rửa sạch hoặc ngâm cá vài phút với nước muối rồi rửa sạch. Muối có tác dụng hút nước mạnh, từ đó lớp nhớt và và mùi tanh sẽ gần như được loại bỏ hoàn toàn và kéo theo một phần vi khuẩn trên da cá. Sử dụng muối giúp cá khô ráo, sạch nhớt và tạo cảm giác ít mùi hơn.

Gừng

Một nhánh gừng đập dập cho vào nồi kho, hấp đều khiến món cá dậy mùi thơm ấm áp, át hoàn toàn mùi tanh. Trước khi chiên cá, người nấu có thể dùng 1 lát gừng chà lên chảo, sau đó mới thêm dầu ăn để tránh chống dính hiệu quả, giữ da cá nguyên vẹn. Với món cá kho, hãy thêm 3-4 lát gừng tươi để thịt cá mềm, nước kho không có mùi gây khó chịu. Gừng cũng có thể sử dụng để khử tanh cá trong quá trình sơ chế khi kết hợp cùng rượu trắng.

Hành, tỏi

Hành và tỏi chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh như allicin, diallyl disulfide, allyl methyl sulfide… tạo nên mùi hăng đặc trưng, lấn át và trung hòa mùi tanh của cá.

Trước khi nấu cá 15 phút, bạn có thể băm nhuyễn hành tím, tỏi để ướp cùng cá để món ăn đậm đà hơn. Bên cạnh đó, rắc hành lá cắt khúc lên cá khi hấp hoặc kho ở phút cuối cũng giúp hương thơm của hành lấn át mùi tanh của cá.

Sả

Đập dập 2-3 cây sả rồi lót dưới đáy nồi kho vừa làm món cá sẽ thơm dậy mùi vừa giúp cá không dính nồi. Tinh dầu trong sả không chỉ khử tanh cực mạnh mà còn tạo mùi thơm đặc trưng cho món ăn.

Tiêu

Một nhúm tiêu hạt đập dập hoặc tiêu xay cho vào lúc gần tắt bếp sẽ khiến món cá có mùi thơm hấp dẫn, giảm mùi tanh.

Ngoài những cách trên, người nấu có thể lựa chọn khử tanh bằng cách ngâm cá với sữa, giấm, nước vo gạo hoặc sử dụng gia vị chua như cà chua, me, dứa… cùng các loại rau gia vị có mùi thơm như thì là, mùi tàu…

Lưu ý để nấu cá không tanh

Bên cạnh việc sử dụng các gia vị, người nấu cần chú ý cần rửa sạch cả máu và màng đen trong khoang bụng cá để loại bỏ hoàn toàn mùi tanh. Đối với các loại cá lóc, cá chép, cá thu..., cần cắt bỏ đường gân trắng ở hai bên sườn vì đây là nguyên nhân khiến mùi tanh trở nên nặng hơn sau khi chế biến. Sơ chế sạch cá chính là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu mùi khó chịu cho món ăn.

Cần đun nước thật sôi rồi mới cho cá vào, giúp thịt cá săn chắc và khử tối đa mùi. Trong quá trình chế biến như các món kho hay nấu canh, chỉ thêm nước nóng và tránh tuyệt đối dùng nước lạnh, nước lã để hạn chế mùi tanh.