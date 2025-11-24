Luộc trứng bao lâu ngon nhất? 4 đầu bếp đều đưa ra con số giống hệt nhau

Trứng luộc là một món đơn giản nhưng ngon miệng. Một quả trứng luộc lòng đào hoàn hảo là một bữa ăn ấm áp, dễ chịu và no bụng — nhưng chúng cũng rất dễ bị luộc quá tay, khiến trứng trở nên cứng và khó ăn.

Cuộc tranh luận về cách luộc trứng hoàn hảo đã kéo dài hàng thập kỷ — với mỗi người đều có phương pháp và thời gian riêng mà họ tin tưởng.

Vì vậy, phóng viên báo Express của Anh đã hỏi các đầu bếp về thời gian hoàn hảo để luộc trứng lòng đào — và thật đáng ngạc nhiên là các câu trả lời khá nhất quán. Họ cũng chia sẻ thêm một số mẹo để có được món trứng luộc hoàn hảo tất cả các lần vào bếp.

Luộc trứng tưởng dễ nhưng không đơn giản như bạn nghĩ.

Luộc trứng bao lâu ngon nhất?

Đối với trứng lòng đào với lòng đỏ mềm, chảy sệt, các đầu bếp đều nói 6 phút là thời gian hoàn hảo.

David Davidov, nhà phát triển công thức và là người sáng lập The Cooking Foodie, nói: “Là một đầu bếp và người tạo công thức đã thử nghiệm hàng trăm công thức trứng cho hơn ba triệu người theo dõi, tôi có thể tự tin nói rằng trứng luộc ‘hoàn hảo’ phụ thuộc vào điều bạn muốn: sệt, lòng đào hay chín kỹ.”

“Đối với trứng lòng đào với lòng đỏ mềm và chảy sệt, tôi khuyến nghị 6 phút trong nước sôi nhẹ, sau đó cho ngay vào bát nước đá trong 2–3 phút để ngừng quá trình nấu. Với trứng chín vừa, hãy luộc 8 phút, và với trứng chín hoàn toàn, khoảng 10–11 phút.”

David cũng chia sẻ một vài mẹo quan trọng khác:

Luôn ngâm trứng vào bát nước đá sau khi luộc để dễ bóc vỏ.

Bắt đầu luộc với trứng ở nhiệt độ phòng để tránh nứt Thả trứng nhẹ nhàng vào nước đang sôi (không dùng nước lạnh) để đảm bảo thời gian chính xác Luôn dùng bát nước đá sau khi luộc, đó là bí quyết để dễ bóc vỏ.

Herman Chan, người điều hành tài khoản Instagram Herman At Home, nơi anh chia sẻ công thức cho 430.000 người theo dõi, đồng ý và nói: “Để có quả trứng được nấu hoàn hảo với lòng đỏ mềm và sệt, thời gian lý tưởng là 6 phút (tính từ khi nước bắt đầu sôi).”

“Khi trứng đang nấu, nước chỉ nên sôi lăn tăn chứ không sôi mạnh. Sau đó, trứng cần được chuyển ngay sang bát nước đá để ngừng quá trình nấu, giúp lòng đỏ không bị chín quá.”

“Mẹo cuối: thêm một ít giấm trắng vào bát nước, điều này giúp bóc vỏ trứng dễ hơn.”

Alison Mairet, người điều hành blog MealInspired, đưa ra thời gian tùy theo kiểu trứng luộc bạn muốn:

Lòng đào: 6 phút (lòng đỏ chảy, lòng trắng mềm mịn) Chín vừa: 8 phút (lòng đỏ sệt) Chín kỹ: 12 phút (không có viền xanh!)

Mark McShane, đầu bếp và chuyên gia an toàn thực phẩm tại Food Hygiene Certificate, cũng nói 6 phút là thời gian chính xác cho trứng lòng đào với lòng đỏ chảy. Ông giải thích: “Nếu tôi muốn trứng lòng đào với lòng đỏ chảy, tôi sẽ luộc trứng trong nước sôi lăn tăn đúng 6 phút. Thời gian tốt nhất cho trứng chín vừa với lòng đỏ sệt là 8 phút. Với trứng chín hoàn toàn, tôi đặt hẹn 11 phút, cho lòng đỏ rắn nhưng không bị bột. Ngay sau khi trứng chín, tôi cho chúng vào bát nước đá ít nhất 5 phút; điều này dừng quá trình nấu, tránh viền xanh quanh lòng đỏ và giúp bóc vỏ dễ dàng hơn.”