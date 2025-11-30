Cách nấu cơm tơi xốp chỉ trong 12 phút mà không cần tới nồi cơm điện

Cơm là món ăn chủ đạo trong rất nhiều nền ẩm thực trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhẹ và tơi, cơm rất ngon khi ăn kèm với các món cà ri, cùng thịt gà hoặc rau củ, hoặc trong súp hay salad, với vô số loại gạo khác nhau để lựa chọn.

Nhưng nếu bạn từng nấu cơm trong nồi (cho dù là nồi cơm điện nay nồi thường), bạn sẽ biết rằng điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Canh thời gian và lượng nước chính xác có thể khá khó khăn, và đôi khi bạn nhận lại một nồi cơm dính nhão thay vì những hạt cơm tơi xốp mà bạn mong muốn. Giờ đây, một đầu bếp đã chia sẻ kỹ thuật đơn giản giúp nấu cơm hoàn hảo — và hoàn toàn không cần dùng đến nồi cơm điện.

Julie Lin, một đầu bếp và tác giả sách nấu ăn đến từ Glasgow, Anh, cho biết bạn có thể dùng lò vi sóng để nấu cơm thay vì nấu trong nồi nước.

Cô nói đây là phương pháp mà mẹ cô từng dùng trước đây khi bà không có nồi cơm điện.

Trong video của mình, cô nói với người xem rằng “nấu cơm không khó” nhưng bạn cần bắt đầu với loại gạo chất lượng tốt. Sau đó, chỉ với vài bước đơn giản, bạn sẽ có những hạt cơm tơi ngon tuyệt vời để ăn kèm bất cứ món gì bạn thích.

Cách nấu cơm bằng lò vi sóng

Đầu tiên, lấy hai cốc gạo và cho vào một chiếc bát lớn. Sau đó, đổ nước ở nhiệt độ phòng vào bát.

Vo gạo là bước rất quan trọng, dù bạn chọn cách nấu nào. Julie khuyên rằng hãy đặt tay thành hình “móng vuốt” và khuấy gạo theo chuyển động tròn.

Cô nói: “Một trong những lỗi tôi thấy nhiều người mắc phải là họ bóp gạo bằng tay. Điều đó thực sự sẽ làm gãy hạt gạo, khiến một số hạt chín nhanh hơn những hạt khác, và bạn sẽ có một phần cơm hơi nhão.”

Đổ nước vo gạo đi và lặp lại hai đến ba lần, hoặc đến khi nước trong. Sau đó, thêm hai cốc nước — tương đương lượng gạo bạn đã dùng — và đặt bát vào lò vi sóng ở mức công suất tối đa trong 12 phút, cho đến khi nước cạn.

Khi lò vi sóng quay xong, đặt một chiếc đĩa lên miệng bát để hấp cơm, và bạn sẽ có những hạt cơm “hoàn hảo”. Dùng đũa xới tơi phần cơm và thưởng thức, Julie nói thêm: “Lò vi sóng thực sự rất tuyệt cho việc này.”