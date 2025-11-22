Chuối vàng tươi, rắn chắc suốt 4 tuần nếu được cất trong thứ này

Chuối là một trong những loại trái cây được yêu thích nhất trong mọi gia đình, giàu kali, chất xơ và vị ngọt tự nhiên. Chúng là sự bổ sung hoàn hảo cho bữa sáng hoặc một bữa ăn nhẹ buổi chiều.

Tuy nhiên, nhược điểm duy nhất là chúng rất nhanh bị thâm và mềm khi chín. Chỉ trong vài ngày, vỏ chuối vàng tươi có thể dễ dàng chuyển sang lốm đốm và nhão, thường dẫn đến lãng phí.

Bạn có thể cảm thấy rằng mình đã thử mọi mẹo bảo quản để cố làm chậm quá trình chín này, nhưng một chuyên gia thực phẩm cho biết có một phương pháp đơn giản đến bất ngờ thực sự hiệu quả và tất cả những gì cần là một dụng cụ nhà bếp quen thuộc. Theo biên tập viên Brandee Gruener, người chuyên về thực phẩm, nhà cửa và làm vườn, mẹo này sẽ giữ cho chuối của bạn “vàng tươi” trong suốt bốn tuần.

Một mẹo bảo quản chuối có thể giúp chuối của bạn tươi lâu suốt 4 tuần.

“Một mẹo hay nhà bếp đơn giản giúp kéo dài độ tươi và giữ cho vỏ không bị thâm mà không có mùi vị lạ. Mẹo này không cần dụng cụ, hóa chất hay các loại màng bọc gây lãng phí. Nó bắt đầu với những quả chuối bạn đã mua, rồi tận dụng một vật dụng khiêm tốn mà có thể bạn đang sở hữu.”

Vật dụng “thần kỳ” đó là một chiếc lọ thủy tinh, thứ mà bạn có lẽ đã có đâu đó trong bếp. Tất cả những gì bạn cần làm là giữ nguyên vỏ, cắt chuối thành vài miếng đều nhau và đặt chúng thẳng đứng trong một lọ thủy tinh sạch. Sau đó, đóng kín lọ và cất vào tủ lạnh.

Không khí ấm, ánh sáng mặt trời và không gian mở khiến chuối chín nhanh hơn, bà Gruener giải thích. Kiểm soát môi trường, điều chỉnh không khí, nhiệt độ và ánh sáng sẽ giúp làm chậm quá trình chín một cách tự nhiên.

Chuối nhanh bị thâm vì phản ứng tự nhiên giữa enzym, oxy và phenol của quả. Chúng cũng thải ra khí ethylene, chất làm tăng tốc độ chín, đặc biệt khi để gần các loại trái cây khác như táo và bơ.

Bằng cách “niêm phong” chuối trong lọ thủy tinh, lượng không khí lưu thông được giảm xuống, và môi trường mát mẻ làm chậm quá trình chín tự nhiên.

Điều này hạn chế luồng không khí, giảm tiếp xúc với oxy và giữ lại vừa đủ độ ẩm, giúp quả vẫn săn chắc và vỏ sáng màu. Nhiệt độ lạnh còn làm chậm hoạt động của các enzym gây thâm.

Thủy tinh cũng hữu ích vì nó không hấp thụ mùi từ các thực phẩm khác trong tủ lạnh, giữ cho hương vị của chuối nguyên vẹn. Bà Gruener khuyên nên đặt lọ trên kệ giữa của tủ lạnh, nơi có nhiệt độ ổn định mà không quá lạnh. Bắt đầu với những quả chuối vừa chín tới thay vì quá mềm sẽ cho kết quả tốt nhất.