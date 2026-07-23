Thấy trần nhà rỉ máu và mùi hôi nồng nặc trong căn nhà mới mua, người phụ nữ tá hỏa khi phát hiện ra sự thật

Khi cô cạy lớp trần thạch cao ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi rùng mình

Mới đây, cô Dương (tên đã được thay đổi) sống tại Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc đã lên tiếng phản ánh về căn nhà cũ mà cô mua qua môi giới hồi tháng 5. Sau khi nhận nhà, cô bàng hoàng phát hiện mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, thậm chí từ khe trần còn rỉ ra nước màu đỏ thẫm như máu. Sự việc nhanh chóng leo lên top từ khóa tìm kiếm hot và thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Theo lời cô Dương, căn nhà này được cô hoàn tất thủ tục mua qua môi giới vào ngày 11/05. Trong hợp đồng cam kết rõ ràng sẽ để lại toàn bộ đồ điện gia dụng trong nhà. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch, chủ cũ đã đột ngột lật kèo và đòi tăng giá.

Đáng nói hơn, trước khi làm thủ tục sang tên, chủ cũ đã tự ý tháo gỡ và mang toàn bộ đồ điện gia dụng đi. Sau khi cô Dương kiên quyết từ chối nhận nhà theo đúng hợp đồng, phía chủ cũ mới miễn cưỡng mang trả lại đồ. Dù vậy, mâu thuẫn giữa hai bên đã bắt đầu nảy sinh từ đây. Chủ cũ thầm cho rằng mình bị bán hớ, trong khi bản thân đã bỏ ra không ít chi phí cho nội thất và thiết bị điện tử. Mối hận trong lòng không có chỗ giải tỏa nên người này đã nghĩ ra phương thức cực đoan để trả thù.

Đầu tháng 7 năm nay, khi cô Dương cầm chìa khóa bước vào nhà thì bị một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Cô đã mở cửa sổ thông gió liên tục trong nhiều ngày nhưng mùi hôi vẫn không hề xua tan. Đáng sợ hơn, từ khe trần nhà phòng khách liên tục rỉ ra chất dịch màu đỏ thẫm, ruồi nhặng thì bay vo ve khắp nơi.

Khi cô Dương cạy lớp trần thạch cao ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi rùng mình khi bên trong nhồi đầy những con gà chết đang phân hủy bốc mùi. Tiếp tục lần theo mùi hôi để kiểm tra toàn bộ căn nhà, cô phát hiện bên trong hốc đèn chùm, dưới đáy đệm phòng ngủ chính và cả các khe hở tủ bếp đều bị nhét gà chết.

Sau khi cô Dương báo cảnh sát, lực lượng chức năng đã đến hiện trường thu thập đầy đủ chứng cứ. Cảnh sát đã nhiều lần gọi điện cho chủ cũ để xác minh nhưng đối phương nhất quyết không nghe máy, khi đến tận nhà tìm thì đóng chặt cửa và phủ nhận mọi cáo buộc. Cảnh sát nhận định đây là hành vi vi phạm dân sự và khuyên cô Dương thu thập bằng chứng để khởi kiện ra tòa.

Đại diện bên môi giới thực hiện giao dịch cũng lên tiếng khẳng định đây là tranh chấp hợp đồng mua bán và cô Dương hoàn toàn có thể khởi kiện. Phía môi giới hứa sẽ hỗ trợ toàn bộ hợp đồng cùng nhật ký tin nhắn làm bằng chứng để giúp cô Dương kiện chủ cũ. Người đại diện môi giới thẳng thắn chia sẻ: "Nếu cảm thấy bán hớ thì có thể không bán, đã đồng ý bán rồi lại làm ra những chuyện như thế này thì thật sự không thể nào hiểu nổi."

Nguồn: HK01