Thay đổi lối sống có thể làm giảm nguy cơ COVID-19 “viếng thăm”?

Ngoài ra, vẫn còn vài điều chúng ta có thể làm để giảm nguy cơ lây nhiễm vi-rút hoặc nguy cơ mắc bệnh thể nặng nếu chúng ta bị nhiễm vi-rút.

Chế độ ăn uống lành mạnh

Chúng ta biết rằng một chế độ ăn uống cân bằng với nhiều trái cây tươi và rau quả là một phần quan trọng để giữ gìn sức khỏe.

Nhưng cải thiện chế độ ăn uống của chúng ta có giúp bảo vệ chống lại COVID-19 không? Không có loại thực phẩm hoặc chế độ ăn thần kỳ nào có thể ngăn chặn hoàn toàn hoặc chữa khỏi bệnh COVID-19.

Tuy nhiên, hãy ăn một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh với đầy đủ các chất dinh dưỡng (đồng, folate, sắt, selen, kẽm và vitamin A, B6, B12, C và D), điều đó sẽ đảm bảo các yếu tố cần thiết để duy trì hệ thống miễn dịch và mức năng lượng của bạn. Vitamin C có trong trái cây và rau quả; vitamin D từ sữa ít béo, các loại sữa có bổ sung vitamin, hải sản; kẽm từ thịt nạc, hải sản, các loại đậu, quả hạch và hạt...

Một chế độ ăn giàu dinh dưỡng, vitamin tốt cho sức khỏe và giúp giảm nguy cơ với COVID-19

Bổ sung vitamin

Tuy rằng hiện nay bằng chứng về vitamin và chất bổ sung có thể ngăn chặn hoặc giảm tác động của COVID-19 còn hạn chế, nhưng một số dữ liệu đã gợi ý rằng những người bị thiếu hụt vitamin D có nguy cơ mắc COVID-19 hoặc bệnh hô hấp cao hơn.

Vì vậy, chúng ta có thể suy đoán, việc uống vitamin hay thực phẩm bổ sung vitamin D có thể là một cách tốt để phòng ngừa COVID-19. Hơn nữa, các biện pháp để đảm bảo chúng ta không bị thiếu vitamin chắc chắn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta.

Ngừng hoăc giảm uống rượu

Nhiều người thường thích nhâm nhi một hoặc hai ly rượu vào buổi tối, nhưng bạn có biết rằng uống rượu có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch?

Với suy nghĩ này, việc ngừng uống hoặc giảm lượng rượu có thể giúp ta ít mắc bệnh hơn, bao gồm cả COVID-19. Lý do bởi uống rượu ảnh hưởng tiêu cực đến hệ miễn dịch của cơ thể, khiến bạn dễ mắc các bệnh truyền nhiễm hơn. Uống nhiều rượu cũng làm tăng nguy cơ mắc hội chứng suy hô hấp cấp tính là một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất của bệnh COVID-19.

Ngoài ra, rượu có thể làm tăng hành vi nguy cơ hoặc ảnh hưởng đến việc tuân thủ các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm do thiếu sự tỉnh táo.

Tập thể dục

Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, nếu chúng ta thiết lập được lối sống lành mạnh với việc thường xuyên tập luyện, đi bộ, chạy bộ hoặc tập luyện khác sẽ rất có ích cho việc cải thiện thể lực nói chung của chúng ta. Tập luyện ngoài trời đảm bảo chúng ta tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên - điều quan trọng để sản xuất vitamin D - tập thể dục còn giúp giữ cho hệ miễn dịch của chúng ta hoạt động tốt. Điều này giúp bạn tránh khỏi các triệu chứng nghiêm trọng của bệnh COVID-19 nếu chẳng may mắc bệnh.

Tập thể dục nâng cao sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch

Duy trì cân nặng hợp lý

Chúng ta đã biết rằng những người thừa cân hoặc béo phì có nhiều nguy cơ mắc một số bệnh như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đái tháo đường type 2 ... Một số nghiên cứu gần đây còn thấy rằng những người thừa cân có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong do COVID-19.

Chỉ số khối cơ thể (BMI - cân nặng của bạn so với chiều cao) càng cao thì nguy cơ càng lớn. Theo một đánh giá của Public Health England, chỉ số BMI từ 35 đến 40 có thể làm tăng 40% khả năng tử vong do COVID-19. Chỉ số BMI lớn hơn 40 gần như có thể tăng gấp đôi nguy cơ tử vong do COVID-19, làm tăng nguy cơ lên 90%.

Vì vậy để giảm nguy cơ đối với COVID-19, bạn nên cố gắng giảm trọng lượng dư thừa thông qua chế độ ăn uống và tập thể dục.

Tâm trí khỏe mạnh

Ngoài việc giữ cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh nhất có thể, điều quan trọng là phải chú ý đến sức khỏe tinh thần. Sống trong một đại dịch có thể gây ra hậu quả cho mọi quốc gia, từng gia đình, từng cá nhân- Cảm giác lo lắng không chỉ có tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất của chúng ta mà còn có thể tác động tiêu cực tới sức khỏe tâm thần như lo âu, trầm cảm…

Sức khỏe tinh thần của bạn cũng quan trọng như sức khỏe thể chất của bạn. Vì vậy, các chuyên gia khuyên bạn hãy thiết lập cho mình một thói quen tốt, tránh dành quá nhiều thời gian cho các kênh tin tức (khi mà tin tức về COVID-19 có phần ảm đạm) và tránh xa mạng xã hội để tránh lo lắng quá mức và dành thời gian trong ngày cho việc chăm sóc bản thân, gia đình và cho những người thân yêu, bạn bè.

Giữ thái độ tích cực, lành mạnh

Tích cực tuân thủ những khuyến cáo của chính quyền về các biện pháp phòng chống lây nhiễm. Hiện tại, việc tiêm vắc xin đang trong quá trình triển khai, hãy ủng hộ việc tiêm vắc xin và đi tiêm khi bạn có điều kiện tiêm.

Chăm sóc bản thân cũng đóng một vai trò quan trọng. Ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và tập thể dục sẽ giúp bạn có sức khỏe tốt nhất có thể và giúp hệ thống miễn dịch của bạn luôn mạnh mẽ.