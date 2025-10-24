Thanh Tuyền nói Chế Linh: “Linh nghĩ Tuyền là người thế nào?”

Mới đây, tại chương trình danh ca Chế Linh đã ôn lại một kỷ niệm với danh ca Thanh Tuyền.

Chế Linh và Thanh Tuyền

Ông nói: “Làm nghệ thuật là phải tìm những cái gì hay, đẹp để phục vụ khán thính giả. Vì vậy, tôi mong rằng quý vị thấy những gì không vừa ý thì đừng vội vàng trách móc chúng tôi mà tội nghiệp.

Nghệ sĩ chúng tôi luôn mong mỏi những gì đẹp nhất, hay nhất, tốt nhất đem đến cho quý vị thưởng ngoạn. Chúng tôi luôn cầu mong mọi thứ được êm xuôi.

Tôi và Thanh Tuyền đều hát rất hăng say và đam mê dù ở bất cứ nơi đâu, quên đi bản thân mình. Có lần tôi nhận được một lời mời đi show ở một nước nọ, Thanh Tuyền nghe được và bảo cho đi cùng với.

Tôi bảo Thanh Tuyền: “Bên này còn mới quá, ít ai đi show ở đây. Thôi Tuyền cứ ở nhà, để Linh đi thăm dò trước xem tình hình ra sao vì đây là đất nước chúng ta chưa đi qua lần nào”.

Thanh Tuyền nghe vậy liền nói một câu dạt dào tình cảm: “Linh nghĩ Tuyền là người như thế nào? Linh đi được thì Tuyền cũng đi được. Tuyền đâu phải người chỉ thấy dễ thì nhảy vào khó thì bỏ đi”.

Tôi cảm động vì câu nói đó của Thanh Tuyền, liền bảo ban tổ chức bên show cho Thanh Tuyền đi cùng. Ban tổ chức mừng lắm và làm một quảng cáo rất lớn về show Chế Linh – Thanh Tuyền.

Trước khi sang nước đó hát, chúng tôi đi show ở Berlin, có cả Khánh Ly, Sơn Tuyền và nhiều ca sĩ khác. Hát xong, chúng tôi ngồi ăn uống với nhau. Đang ngồi thì ban tổ chức tới bảo chúng tôi chuẩn bị để bay sang nước đó.

Thanh Tuyền lúc đó khựng lại bảo: “Hay là Linh đi một mình đi”. Tôi rụng rời tay chân, liền bảo Thanh Tuyền: “Tuyền ơi, Linh đã nói rồi. Tên của Tuyền không phải nhỏ. Linh đã bảo để Linh đi trước mà Tuyền cứ khăng khăng đòi đi theo. Giờ Tuyền không xuất hiện thì ăn nói sao với khán giả? Ban tổ chức đã quảng cáo xong rồi. Cái tên Thanh Tuyền – Chế Linh không phải nhỏ, khán giả đang mong đợi lắm”.

Thanh Tuyền nghe vậy mới đồng ý đi cùng tôi sang nước đó biểu diễn”.

Chế Linh và Thanh Tuyền là cặp song ca huyền thoại của dòng nhạc Bolero, được mệnh danh là "Đôi song ca vàng nghìn năm có một". Hai giọng ca đã kết hợp ăn ý tạo nên những tác phẩm bất hủ, chiếm trọn trái tim nhiều thế hệ khán giả. Chất giọng trầm ấm, phong trần của Chế Linh hòa quyện cùng giọng ca cao vút, thổn thức của Thanh Tuyền tạo nên sự đối lập đầy cảm xúc.