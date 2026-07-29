Thanh tra Chính phủ nêu sai phạm của ACV, TCT 36, Vinaconex - Fecon, Vietur... và loạt nhà thầu tại DA Sân bay Long Thành, chuyển Bộ Công an điều tra

Thanh tra Chính phủ vừa công khai Kết luận thanh tra số 318/KL-TTCP ngày 18/6/2026 về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 109.111 tỷ đồng, gồm 4 dự án thành phần, triển khai trong giai đoạn 2020-2025. Trong quá trình thực hiện, dự án được điều chỉnh về quy mô và tiến độ, song mục tiêu cơ bản vẫn hoàn thành vào năm 2025.

Khi hoàn thành, sân bay sẽ có 2 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách cùng hệ thống công trình phụ trợ đồng bộ, đáp ứng công suất khai thác 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.﻿

Thanh tra chỉ ra các sai phạm tại các dự án thành phần sân bay Long Thành ﻿

Theo kết luận thanh tra, tại Gói thầu XD02 thuộc Dự án thành phần 2 , Tổng công ty 36 - CTCP bị xác định chuyển giao phần công việc trị giá hơn 75 tỷ đồng cho đơn vị khác khi chưa được chủ đầu tư chấp thuận là nhà thầu phụ.

Bên cạnh đó, liên danh Tổng công ty 36 - CTCP và Newtatco còn ký hợp đồng giao khoảng 99 tỷ đồng giá trị công việc cho các đơn vị khác thực hiện.



Đối với Dự án thành phần 3, tại Gói thầu 5.6 , liên danh Hancorp - Vinaconex - Fecon ký hợp đồng giao khoảng 87 tỷ đồng giá trị công việc cho các đơn vị khác khi chưa được ACV chấp thuận là nhà thầu phụ.

Riêng tại Gói thầu 5.10 , Thanh tra Chính phủ xác định 7 nhà thầu chính gồm Newtecons, Ricons, Hancorp, CC1, Vinaconex, ATAD và Phục Hưng đã chuyển giao một phần công việc có tổng giá trị khoảng 1.596 tỷ đồng.

Đồng thời, liên danh Vietur cũng ký hợp đồng giao khoảng 1.652 tỷ đồng giá trị công việc cho nhiều đơn vị khác thực hiện. Theo kết luận thanh tra, các trường hợp này đều thuộc hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra sai sót tại Gói thầu 5.10 khi hồ sơ dự thầu của liên danh Vietur sử dụng đồng tiền nước ngoài đối với một phần giá trị dự thầu nhưng bên mời thầu không phát hiện để yêu cầu làm rõ.

Sau đó, hợp đồng được ký kết và thanh toán bằng USD, trái với quy định của Luật Đấu thầu năm 2013. Theo kết luận thanh tra, việc này có nguy cơ gây thất thoát cho ACV do phải thanh toán theo biến động tỷ giá USD tại thời điểm thực hiện hợp đồng. ﻿



Kiến nghị chuyển Bộ Công an xem xét điều tra



Từ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành liên quan rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà thầu phụ, đặc biệt là hành vi chuyển nhượng thầu; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo tinh thần "làm một vụ việc cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực".





Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý theo quy định đối với các nhà thầu có hành vi chuyển nhượng thầu, chủ đầu tư ACV liên quan đến các vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013, cũng như các vi phạm về đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán.



Đồng thời, toàn bộ kết luận thanh tra cũng được chuyển đến Bộ Công an để phục vụ việc xem xét, điều tra các sai phạm trong quá trình lựa chọn nhà thầu và các nội dung khác liên quan đến những gói thầu đang thuộc phạm vi điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (nếu có), cũng như các dự án quan trọng quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.



Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, UBND tỉnh Đồng Nai cùng hai chủ đầu tư là VATM và ACV rà soát, khắc phục toàn bộ các tồn tại, chấn chỉnh công tác quản lý và xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.