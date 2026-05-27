Thanh niên Hà Nội suy thận cấp sau một ngày làm việc ngoài trời: Lý do vì thói quen nhiều người mắc

Ngọc Minh
|

Sau một ngày làm việc dưới cái nắng 40°C, thanh niên 25 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu.

Mới đây, Bệnh viện Bạch Mai thông tin đã tiếp nhận một nam thanh niên khỏe mạnh rơi vào tình trạng suy thận cấp vì không uống đủ nước sau một ngày làm việc ngoài trời nắng .

Bệnh nhân là anh H.T (25 tuổi, công nhân tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng tức ngực, khó thở, đau mỏi cơ dữ dội và co rút chân tay liên tục.

Theo người bệnh, trước đó một ngày, anh làm việc nhiều giờ liên tục dưới trời nắng nóng nhưng gần như không uống nước vì quá tập trung vào công việc.

Là người trẻ, không có bệnh nền, anh cho rằng bản thân "chịu nhiệt tốt", cho tới khi cơ thể rơi vào trạng thái gần như kiệt sức hoàn toàn.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine (thước đo chức năng lọc của thận) tăng lên khoảng 400 µmol/L, cao gấp gần 4 lần mức bình thường. Đây là dấu hiệu cảnh báo suy thận cấp, nguy cơ phải lọc máu cấp cứu nếu không được điều trị kịp thời.

Các trường hợp lọc máu tại Bệnh viện Bạch Mai.

ThS.BSNT Tô Thị Ánh Huyền, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khá nguy kịch. Nếu đến muộn hơn, khi các độc chất tích tụ quá nhiều trong máu, người bệnh có thể đã phải chỉ định lọc máu cấp cứu.

May mắn, sau 3 ngày điều trị tích cực và bù dịch kịp thời, chức năng thận của bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn, các triệu chứng co rút cơ và khó thở biến mất, người bệnh được xuất viện.

Theo các bác sĩ, mỗi mùa nắng nóng, số ca suy thận cấp do mất nước lại gia tăng, trong đó không ít trường hợp là người trẻ, khỏe mạnh. Khi làm việc lâu ngoài trời nắng, cơ thể tiết nhiều mồ hôi để hạ nhiệt. Nếu không được bù nước đầy đủ, lượng máu nuôi thận sẽ giảm mạnh, khiến thận bị tổn thương.

Ngoài ra, vận động quá sức trong điều kiện nhiệt độ cao còn có thể gây hủy cơ vân. Khi cơ bị tổn thương, các chất độc từ cơ giải phóng vào máu sẽ gây tắc nghẽn ống thận và nhanh chóng dẫn tới suy thận cấp.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý các dấu hiệu cảnh báo như tiểu ít, nước tiểu sẫm màu, đau cơ dữ dội, chuột rút, mệt lả, chóng mặt hoặc lơ mơ sau khi đi nắng. Khi xuất hiện các triệu chứng này, người dân nên tới cơ sở y tế sớm để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Để bảo vệ thận trong mùa nắng nóng, chuyên gia khuyến cáo cần uống nước chủ động, không đợi khát mới uống; hạn chế làm việc ngoài trời trong khung giờ từ 10h đến 16h và nghỉ ngơi ngay khi cơ thể có dấu hiệu quá tải vì nhiệt.

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

