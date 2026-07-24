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Thành công của Hải quân Trung Quốc gắn liền với tiêm kích bị lãng quên ở Ukraine

Sao Đỏ
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Nguyên mẫu thử nghiệm T-10K do Ukraine cung cấp đã cho phép Trung Quốc xây dựng lực lượng không quân trên tàu sân bay.

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Máy bay chiến đấu trên tàu sân bay của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) được phát triển dựa trên một nguyên mẫu tiêm kích hạm Liên Xô đã bị "lãng quên" ở Ukraine.

Một bài báo trên tạp chí 19FortyFive (1945) đã liên kết sự thành công của ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc với thiết kế mà họ nhận được.

"Nếu không có J-15, chương trình sản xuất máy bay của Trung Quốc khó có thể phát triển như ngày nay (và rõ ràng là đang phát triển mạnh mẽ).

Ngoài ra, nếu thiếu nguyên mẫu T-10K (bản chưa hoàn thiện của Su-33) còn sót lại ở Ukraine sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, J-15 thậm chí có thể đã không tồn tại," ấn phẩm 1945 viết rõ.

- Ảnh 2.

Trung Quốc đã nhận được mẫu thử nghiệm T-10K do Ukraine cung cấp.

Trong những năm 1990, Trung Quốc tích cực hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình.

Trung Quốc cần một loại máy bay chiến đấu hiện đại dành cho tàu sân bay để phục vụ hạm đội hải quân tương lai.

Một trong những ứng cử viên là Su-33, được phát triển ở Liên Xô, nhưng Nga đã từ chối bán loại máy bay này. Nguyên nhân được cho là do chính sách của Trung Quốc về việc sử dụng vũ khí mua được để nghiên cứu đảo ngược kỹ thuật.

Sau đó Trung Quốc đã mua một trong những nguyên mẫu Su-33 (T-10K) từ Ukraine. Các chuyên gia tin rằng vào năm 2001, Trung Quốc chỉ trả cho Ukraine vài triệu USD cho chiếc máy bay độc nhất vô nhị này.

Nguyên mẫu nói trên đã cung cấp thông tin quan trọng về thiết kế phiên bản Su-27 dành cho tàu sân bay. Dữ liệu đã được sử dụng để tạo ra máy bay chiến đấu J-15, chiếc tiêm kích hạm của Trung Quốc đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2009 và đã trở thành xương sống của các biên đội tác chiến tàu sân bay của nước này.

Theo 19FortyFive
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Tags

Ukraine

Trung Quốc

Liên Xô

Tạp chí 19FortyFive

tiêm kích T-10K

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