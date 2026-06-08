Chỉ ít phút sau khi cất cánh, một chiếc máy bay phản lực Gulfstream G200 bất ngờ phát tín hiệu khẩn cấp vì sự cố kỹ thuật, nhưng nỗ lực quay đầu hạ cánh đã kết thúc trong thảm kịch khi phi cơ rơi và bốc cháy dữ dội.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 7/6 tại Cộng hòa Dominica và nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế sau khi nhiều hình ảnh từ hiện trường cho thấy cột khói đen khổng lồ bốc cao trên bầu trời.

Theo thông tin từ cơ quan hàng không địa phương, chiếc Gulfstream G200 mang số đăng ký N318JF vừa cất cánh từ thành phố La Romana và đang trên hành trình tới Austin, bang Texas (Mỹ).

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào hôm qua 7/6

Tuy nhiên, ngay sau khi rời đường băng, phi hành đoàn đã phát hiện sự cố kỹ thuật nghiêm trọng và lập tức gửi tín hiệu khẩn cấp tới bộ phận kiểm soát không lưu. Trên máy bay khi đó chỉ có hai người là cơ trưởng và cơ phó, không có hành khách.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay ban đầu, chiếc phi cơ đang ở vị trí cách sân bay khoảng 16 hải lý về phía tây nam khi tình trạng khẩn cấp được tuyên bố. Các phi công đã cố gắng điều khiển máy bay quay đầu trở lại Sân bay Quốc tế La Romana với hy vọng thực hiện một cuộc hạ cánh khẩn cấp an toàn.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không thành công. Những hình ảnh được ghi nhận tại hiện trường cho thấy chiếc máy bay đã gặp nạn trước khi hoàn tất quá trình tiếp cận đường băng. Ngay sau cú va chạm, máy bay bốc cháy dữ dội, tạo ra một quả cầu lửa lớn cùng cột khói đen có thể quan sát từ khoảng cách xa. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ sân bay lập tức được điều động tới hiện trường, song không ai trong khoang có cơ hội sống sót.

Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn trước khi nhìn thấy khói bốc lên từ khu vực máy bay rơi. Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

Gulfstream G200 là dòng máy bay phản lực thương mại cỡ trung được sử dụng khá phổ biến trong các chuyến bay doanh nhân và thuê chuyến tư nhân. Mẫu máy bay này có khả năng bay đường dài, tốc độ cao và được đánh giá có hồ sơ an toàn tương đối tốt. Chính vì vậy, vụ tai nạn lần này khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Ngay sau sự cố, Viện Hàng không Dân dụng Cộng hòa Dominica đã xác nhận mở cuộc điều tra chính thức nhằm xác định nguyên nhân dẫn đến thảm kịch. Các chuyên gia sẽ phân tích dữ liệu chuyến bay, hồ sơ bảo dưỡng máy bay cũng như thông tin liên lạc giữa phi hành đoàn với đài kiểm soát không lưu trong những phút cuối cùng.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố bản chất của sự cố kỹ thuật mà tổ lái đã báo cáo trước khi quay đầu. Ngoài ra, nguyên nhân trực tiếp khiến máy bay mất khả năng hạ cánh an toàn cũng đang được làm rõ.

Tai nạn một lần nữa cho thấy những rủi ro có thể xảy ra ngay cả với các dòng máy bay hiện đại và được vận hành bởi phi hành đoàn giàu kinh nghiệm. Trong ngành hàng không, khoảng thời gian ngay sau khi cất cánh luôn được xem là một trong những giai đoạn nhạy cảm nhất của chuyến bay, bởi phi công phải xử lý rất nhanh nếu phát sinh sự cố bất ngờ.

Kết quả điều tra chính thức dự kiến sẽ mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng mới có thể hoàn tất.

Nguồn: The Online Citizen, NDTV