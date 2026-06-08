Top 3 con giáp "hốt bạc" ngày đầu tuần Quý Sửu 8/6/2026

Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp được cho là sẽ gặt hái nhiều tài lộc và may mắn trong ngày đầu tuần, 8/6 dưới đây không nhé.

Trong ngày thứ Hai, 8/6/2026, tức ngày 23 tháng 4 âm lịch, còn gọi là ngày Quý Sửu, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ, địa chi Sửu của ngày nằm trong mối quan hệ Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) và Lục Hợp (Tý - Sửu).

Ngày Quý Sửu mang nạp âm Tang Đố Mộc (gỗ cây dâu tằm) vốn là loại mộc dẻo dai, đại diện cho tinh thần kiên cường và khả năng chịu đựng cao. Khi đặt trong tháng Quý Tỵ có nạp âm Trường Lưu Thủy, dòng nước sông dài này mang đến nguồn dưỡng chất vô tận, giúp cây dâu tằm sinh trưởng mạnh mẽ và sớm đơm hoa kết trái.

Tuy nhiên, năm Bính Ngọ lại mang nạp âm Thiên Hà Thủy (nước mưa trên trời), tạo nên sự cộng hưởng hành Thủy quá lớn dễ khiến mộc khí bị trôi dạt nếu gốc rễ không bám sâu vào lòng đất Thổ của chi Sửu. Nhìn chung, sự kết hợp nạp âm này biểu thị một ngày Thủy sinh Mộc rất vượng, rất thích hợp cho những công việc mang tính bền bỉ, tích lũy nền tảng vững chắc nhưng cần tránh sự tham lam, ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc.

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất về tài lộc trong ngày Quý Sửu 8/6 này để các bạn tham khảo nhé.

Con giáp tuổi Tỵ

Với con giáp tuổi Tỵ, gặp ngày Sửu tạo thành cục diện Bán Tam Hợp (Tỵ - Sửu) giúp đường tài lộc của bản mệnh hanh thông và khởi sắc rực rỡ ngay từ đầu tuần.

(Ảnh minh họa)

Những người làm công ăn lương có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng hoặc đề xuất tăng lương nhờ những đóng góp xuất sắc trong thời gian qua. Công việc kinh doanh buôn bán diễn ra vô cùng thuận lợi khi lượng khách hàng đổ về tăng biến, giúp doanh thu trong ngày vượt xa mong đợi.

Bản mệnh cũng đón nhận vận may lớn từ các khoản đầu tư cũ bắt đầu sinh lời, đem lại nguồn tiền mặt dồi dào để tái đầu tư. Tiền bạc rủng rỉnh giúp con giáp tuổi Tỵ hoàn toàn thoải mái trong việc chi tiêu và có thể tích lũy được một khoản quỹ dự phòng kha khá cho tương lai.

Con giáp tuổi Dậu

Nằm trong bộ ba Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu), tuổi Dậu cũng sẽ là con giáp đón nhận một ngày thứ Hai, 8/6 tràn ngập cát khí và cơ hội kiếm tiền rõ rệt.

(Ảnh minh họa)

Quý nhân xuất hiện kịp thời chỉ đường dẫn lối giúp tuổi Dậu tìm ra giải pháp tối ưu cho những vướng mắc tài chính trước đó.

Đối với những ai đang theo đuổi con đường kinh doanh, đây là thời điểm vàng để ký kết hợp đồng lớn hoặc mở rộng quy mô thị trường. Dòng tiền luân chuyển trơn tru giúp con giáp này dễ dàng thu hồi được những khoản nợ khó đòi từ lâu một cách nhanh chóng. Tinh thần phấn chấn và tư duy nhạy bén giúp bản mệnh đưa ra những quyết định đầu tư mạo hiểm nhưng mang lại tỷ lệ sinh lời cực cao.

Con giáp tuổi Tý

Cục diện Nhị Hợp (Tý - Sửu) mang đến cho con giáp tuổi Tý vận trình tài lộc vô cùng bình an, ổn định và có xu hướng tăng trưởng đều đặn. Bản mệnh dễ dàng gặp được những đối tác đáng tin cậy để cùng hợp tác phát triển các dự án ngắn hạn mang lại lợi nhuận nhanh chóng.

(Ảnh minh họa)

Nguồn thu nhập phụ từ các công việc tay trái hoặc nghề tay ngang bắt đầu có dấu hiệu bứt phá mạnh mẽ, giúp ví tiền của tuổi Tý dày lên trông thấy. Con giáp này cũng có duyên nhận được quà tặng có giá trị hoặc được người thân hỗ trợ một khoản vốn lớn để thực hiện các kế hoạch cá nhân. Việc chi tiêu hợp lý và có kế hoạch giúp bạn kiểm soát tốt tài chính, tránh được tình trạng hao tài tốn của ngoài ý muốn.

* Lưu ý chung:

Mặc dù đón nhận cát khí lớn từ cục diện Tam Hợp và Lục Hợp, ba con giáp Tỵ, Dậu, Tý vẫn cần cẩn trọng trước áp lực từ nạp âm Thủy quá vượng dễ gây ra sự quá tải. Trong ngày đầu tuần này, các bạn nên chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh làm việc quá sức và kiềm chế sự nôn nóng khi giải quyết các thủ tục giấy tờ. Việc lắng nghe ý kiến phản hồi từ đồng nghiệp sẽ giúp các bạn tránh được những sai sót chủ quan không đáng có trong các quyết định tài chính. Cuối cùng, hãy ưu tiên hoàn thành dứt điểm các kế hoạch còn dang dở trước khi bước vào những dự án đầu tư mới để bảo toàn nguồn vốn một cách an toàn nhất.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.