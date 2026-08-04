Vụ việc xảy ra tại Thái Lan trong lúc con trai của nạn nhân đi làm không có nhà khiến các nhân chứng không khỏi sợ hãi.

Mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu không còn là chuyện hiếm gặp ở nhiều quốc gia. Điều quan trọng là các bên đều phải thật bình tĩnh và giải quyết vấn đề dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau thì giữ được hòa khí trong gia đình và tránh được những hậu quả đáng tiếc, ví dụ như vụ việc mới xảy ra tại Thái Lan gần đây.



Vụ việc gây chấn động dư luận xứ Chùa Vàng



Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, một người phụ nữ tại Thái Lan đã bị bắt giữ vì cáo buộc dùng dao làm bếp sát hại mẹ chồng sau một cuộc cãi vã tại nhà riêng ở Phuket vào ngày thứ Bảy, 1 tháng 8 vừa qua.



Cảnh sát đã được điều động đến ngôi nhà ở khu vực Chalong, huyện Mueang, vào khoảng 9 giờ 25 phút sáng sau khi được người dân báo tin về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại đây.

Nạn nhân là bà Chantra, 74 tuổi, được phát hiện trong tình trạng đã tử vong bên trong ngôi nhà, xung quanh là rất nhiều máu. Nghi phạm, được xác định là Sri (36 tuổi), được tìm thấy trong phòng tắm sau khi hàng xóm khống chế cô ta trước lúc cảnh sát đến nơi.

Vụ việc xảy ra tại Phuket khiến cho hàng xóm vô cùng bàng hoàng. (Nguồn ảnh: MRG Online)



Cảnh sát cho rằng hai người phụ nữ đã xảy ra tranh cãi khi chỉ có họ ở nhà, trước khi Sri được cho là đã không giữ được sự bình tĩnh, chạy vào bếp lấy dao và sát hại mẹ chồng.

Sri bị bắt tại hiện trường và được đưa về đồn cảnh sát Chalong để thẩm vấn thêm trước khi bị buộc tội giết người. Trong khi đó, thi thể của bà Chantra đã được chuyển đến Bệnh viện Vachira Phuket để khám nghiệm tử thi, phục vụ cho việc điều tra.

Cảnh sát cho biết chồng của nghi phạm – cũng là con trai của nạn nhân – đã rời nhà đi làm ngay trước khi vụ việc xảy ra, để lại hai người phụ nữ ở nhà một mình nên đã không thể can ngăn khi mâu thuẫn giữa họ nổ ra.

Lời khai của chồng nghi phạm, cũng là con trai nạn nhân

Khi trở về nhà, người đàn ông này đã vô cùng sốc trước thực tại phũ phàng, khi nghi phạm chính là vợ của anh còn nạn nhân lại chính là mẹ của anh.



Vợ nghi phạm cho biết vợ mình đã được điều trị bệnh tâm thần cách đây 10 năm. (Nguồn ảnh: MRG Online)

Khai với các điều tra viên rằng hai vợ chồng đã sống cùng nhau hơn một thập kỷ và Sri thường xuyên chăm sóc mẹ chồng, hỗ trợ bà trong các sinh hoạt hàng ngày.

Người đàn ông cũng cho biết một thông tin quan trọng, đó là vợ của anh ta đã gặp phải một số vấn đề tâm thần và đã được điều trị từ năm 2016. Không loại trừ việc nghi phạm đã không sử dụng thuốc hoặc thăm khám thường xuyên đã khiến tình trạng bệnh của cô ta không được kiểm soát hiệu quả, dẫn đến hành động bột phát nguy hiểm nói trên.

Nghi phạm đã bị bắt giữ vào hôm 1/8 vừa qua. (Nguồn ảnh: Khaosod)



Nhân chứng đầu tiên có mặt tại hiện trường, cũng là một người hàng xóm của gia đình bà Chantra - cô Thapanee (34 tuổi), kể lại rằng khi đang đi ngang qua ngôi nhà, cô phát hiện người phụ nữ lớn tuổi đang nằm gần cửa ra vào.

Nghĩ rằng nạn nhân chỉ đơn giản là bị đột quỵ hay ngất xỉu nên cô đã đi báo tin cho người thân để hỗ trợ. Tuy nhiên, khi quay lại và nhìn thấy vết máu lênh láng ở khắp nơi, cô cùng hàng xóm đã nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc và lập tức báo cảnh sát.

Cảnh sát cho biết họ đang tiếp tục điều tra động cơ vụ việc và vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ tấn công.



Các điều tra viên, chuyên gia pháp y và bác sĩ trực ban đã khám nghiệm hiện trường cũng như tiến hành kiểm tra sơ bộ thi thể. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra các tình tiết của vụ án mạng và động cơ có thể có của nghi phạm. Các cáo buộc chính thức vẫn chưa được công bố.

Tuy nhiên, khi vụ việc được công khai, nó đã khiến cho dư luận nhiều nước rúng động. Một số người cho rằng có lẽ vụ việc không chỉ đơn thuần là một sự việc đơn lẻ, mà có thể nó là sự tích tụ những mâu thuẫn giữa 2 người trong một thời gian dài. Những người khác thì cho rằng gia đình cần đặc biệt chú ý tới những người có vấn đề về tâm lý để giải tỏa hết những khúc mắc trong lòng họ, tránh để xảy ra hậu quả nặng nề.



Gia Linh (Theo The Thaiger)