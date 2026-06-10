Vụ việc xảy ra tại Thái Lan khiến những người có mặt ở hiện trường không khỏi bàng hoàng.

Mới đây, vụ việc một cặp vợ chồng tại Thái Lan được cho là cùng nhảy lầu tự tử từ ban công khách sạn đã khiến cho dư luận nước này không khỏi ngỡ ngàng, xót xa.

Thông tin được tờ Mothership dẫn lại từ tờ Khaosod cho biết, vụ việc mới xảy ra vào hôm Chủ nhật, ngày 7.6 vừa qua tại một khách sạn ở Hua Hin. Người đàn ông 43 tuổi và vợ 29 tuổi của anh ta đã nhận phòng khách sạn một ngày trước khi sự việc kinh hoàng.

2 vợ chồng thuê một phòng khách sạn ở Hua Hin

Hình ảnh camera giám sát được nhà chức trách xem xét cho thấy vào khoảng 2h45 sáng, cặp vợ chồng này đã bất ngờ rời phòng và lấy một chiếc ghế từ tầng 15 trước khi đi lên tầng 16, tờ báo địa phương Siam Rath đưa tin. Đoạn video ghi lại cảnh hai người nắm tay nhau và ôm nhau trước khi bước lên ghế và nhảy khỏi ban công. Họ đã rơi xuống tầng ba và tử vong ngay lập tức.

Sau đó họ lấy một chiếc ghế ở phòng 15, đi lên phòng 16 và nhảy xuống

Một bức thư tuyệt mệnh viết tay sau đó được tìm thấy trong phòng của họ, trong đó cặp đôi xin lỗi các thành viên trong gia đình. Bức thư nói rằng họ đã "cố gắng hết sức có thể" và kiệt sức, đồng thời bày tỏ tình yêu thương dành cho mẹ của người đàn ông và con gái của họ. Các nhà điều tra không tìm thấy bằng chứng về hành vi phạm tội hoặc bất kỳ sự bất thường nào tại hiện trường.

Các thành viên trong gia đình sau đó nói với cảnh sát rằng cặp đôi đã phải chịu áp lực tài chính đáng kể do nợ nần chồng chất. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn khi các nhà chức trách đang nỗ lực xác định nguyên nhân và hoàn cảnh chính xác của cái chết.

Cũng từ vụ việc này, Chính quyền Thái Lan kêu gọi bất cứ ai đang gặp khó khăn về tinh thần hoặc đối mặt với những khó khăn cá nhân nghiêm trọng thay vì suy nghĩ theo hướng tiêu cực thì hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân yêu, chuyên gia y tế hoặc đường dây nóng về sức khỏe tâm thần 1323, hoạt động suốt ngày đêm.