Vụ việc vừa xảy ra tại Thái Lan khiến những người dân địa phương chưa hết ám ảnh.

Mới đây, dư luận Thái Lan đã xôn xao trước câu chuyện như trong các bộ phim kinh dị, khi người dân ở một địa phương của Thái Lan bỗng dưng phát hiện một bàn tay người có đeo đồng hồ được chó hoang tha về.

Chó tha về một bàn tay người có đeo đồng hồ khiến người dân xôn xao

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra tại tỉnh Surin của Thái Lan. Vụ việc được phát hiện sau khi người ta nhìn thấy một con chó hoang ngậm một bàn tay người bị đứt lìa - bàn tay này vẫn còn đeo một chiếc đồng hồ màu đen của nam giới.

Được biết khi đó, ông Boonchan (48 tuổi) – người đang chăn gia súc trên cánh đồng lúa vào khoảng 4 giờ chiều – nhìn thấy một con chó ngậm vật thể này rồi thả xuống gần đó. Ông đã báo cáo sự việc cho trưởng làng, và người này sau đó đã thông báo cho cảnh sát.

Vị trí thi thể được tìm thấy. (Nguồn ảnh: Hãng tin Naewna)

Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo của người dân, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm ở khu vực lân cận và phát hiện ra thi thể của người xấu số tại xã Kae, huyện Rattanaburi.

Cụ thể, các điều tra viên đã tìm thấy thi thể một người đàn ông trên cánh đồng gần đó trong tình trạng bị mất bàn tay phải. Một con dao bằng thép không gỉ được tìm thấy ngay cạnh thi thể. Cảnh sát xác định danh tính người quá cố là ông Kosit, 48 tuổi, thông qua việc kiểm tra chiếc đồng hồ màu đen, quần áo và hồ sơ người mất tích; người thân của ông cũng đã xác nhận danh tính này.

Câu chuyện dần sáng tỏ

Vào ngày thứ Năm, ngày 23 tháng 7, cảnh sát đã xác nhận thông tin, rằng thi thể trên một cánh đồng lúa ở Surin mà họ tìm thấy là của một bệnh nhân tâm thần đã mất tích 25 ngày.

Cụ thể, bà Wilai (53 tuổi) – người chăm sóc ông Kosit (48 tuổi, một bệnh nhân tâm thần đã mất tích khỏi xã Kae từ ngày 28 tháng 6) – đã đến kiểm tra các vật phẩm được tìm thấy. Bà cho cảnh sát biết rằng chiếc đồng hồ màu đen đó trông giống hệt chiếc mà ông Kosit đã đeo trước khi mất tích.

Thi thể là của người đàn ông bị mất tích gần 1 tháng trước đó. (Nguồn ảnh: CH8 News)

Sau khi kiểm tra kỹ, họ đã xác nhận thi thể đó đúng là của ông Kosit. Ông Kosit đã mất tích từ ngày 28 tháng 6 vừa qua sau khi rời khỏi nhà và đi bộ. Người thân cho các điều tra viên biết rằng ông Kosit đã ngừng uống thuốc điều trị bệnh tâm thần trước khi mất tích.

Họ cho biết các triệu chứng bệnh của ông trở nên trầm trọng hơn, khiến ông ngày càng hoang tưởng và lo sợ rằng gia đình sẽ đưa mình vào bệnh viện. Theo lời người thân, ông đã rời khỏi nhà mang theo một con dao thép không gỉ trước khi đi vào những cánh đồng và khu rừng gần đó rồi mất tích.

Sự việc thu hút sự chú ý của người dân địa phương. (Nguồn ảnh: Hãng tin Naewna)

Các cơ quan chức năng nhận định rằng có thể ông Kosit đã bị lạc đường trước khi tử vong do mất nước, thiếu ăn và kiệt sức; tình trạng sức khỏe của nạn nhân cũng được xem là một yếu tố có thể góp phần dẫn đến sự việc thương tâm. Cảnh sát tin rằng nạn nhân đã qua đời vài ngày trước khi được tìm thấy, và thi thể lúc đó đã ở trong tình trạng phân hủy mạnh. Các điều tra viên cho biết có khả năng chó hoang đã rỉa thi thể và tha đi bàn tay phải bị mất tích; phần thi thể này sau đó đã được một người dân tìm thấy.

Tờ Neawna đưa tin rằng gia đình nạn nhân đã thông báo với cảnh sát rằng họ không hề nghi ngờ có hành vi phạm tội hay tác động từ bên ngoài nên cũng không có yêu cầu điều tra đặc biệt. Tuy nhiên, thi thể vẫn được chuyển đi khám nghiệm tử thi toàn diện trong khi cảnh sát tiếp tục quá trình điều tra.

Gia Linh (Theo The Thaiger)