3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Bảy, 25/7

Theo tử vi học, đây là 3 con giáp được dự báo sẽ gặt hái nhiều thành công nhất trong ngày thứ Bảy, 25/7.

Ngày thứ Bảy, 25/7/2026, tức ngày 12 tháng 6 âm lịch, còn gọi là ngày Canh Tý, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ, sở hữu nạp âm là Bích Thượng Thổ, nghĩa là đất trên tường thành mang đặc tính kiên cố, vững chãi để bảo vệ và che chở cho vạn vật. Nguồn năng lượng này đại diện cho sự trung thành, ý chí sắt đá, tư duy thực tế và khả năng làm chỗ dựa đáng tin cậy cho người xung quanh. Trong ngày này, những công việc liên quan đến củng cố nền tảng, xây dựng nhà cửa, lập kế hoạch dài hạn hoặc tích lũy tài sản sẽ diễn ra vô cùng hanh thông.

Tuy nhiên, vì là đất tường thành đã thành hình cố định nên tính chất có phần khô cứng, nhắc nhở bạn cần cư xử linh hoạt và mềm mỏng hơn trong giao tiếp để giữ trọn vẹn tài lộc bền vững.

Tử vi học có nói, trong ngày Canh Tý, dòng chảy năng lượng của đất trời mang lại cơ hội tích lũy tài sản và thậm chí đổi vận lớn cho 3 con giáp dưới đây.

Con giáp tuổi Thìn

Nhờ cục diện Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) vượng phát nâng đỡ vững chắc, người tuổi Thìn sẽ là con giáp đón nhận ngày thứ Bảy, 25/7 với vận trình tài lộc thăng hoa rực rỡ với tâm thế như rồng gặp mây, tiền bạc tự tìm đến tận cửa gõ cửa.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh được các cát tinh soi chiếu giúp tư duy tài chính trở nên nhạy bén, đầu tư thông minh và kinh doanh thuận lợi. Nguồn thu nhập chính ổn định tăng trưởng, kết hợp với dòng tiền luân chuyển mượt mà từ các công việc tay trái giúp chiếc ví của tuổi Thìn luôn căng phồng.

Con giáp này còn có duyên gặp gỡ những đối tác lớn, mở ra cơ hội hợp tác làm ăn béo bở và khẳng định vị thế uy tín trên thương trường. Mọi kế hoạch hợp tác hay ký kết hợp đồng trong ngày này đều diễn ra suôn sẻ, mang lại lợi nhuận vượt xa mức mong đợi. Số dư tài khoản liên tục tăng lên giúp bạn thoải mái mua sắm, tích lũy tài sản và tận hưởng trọn vẹn một ngày cuối tuần viên mãn.

Con giáp tuổi Thân

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp với địa chi ngày Tý, người tuổi Thân cũng sẽ là con giáp bước vào ngày mới với nhiều may mắn và tài lộc đang chờ đợi.

(Ảnh minh họa)

Sự nhạy bén, thông minh và khéo léo trong giao tiếp giúp bản mệnh dễ dàng chinh phục được những khách hàng khó tính nhất, đem về doanh thu bùng nổ. Khó khăn, ngáng trở về mặt giấy tờ từ thời gian trước bỗng chốc tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho hào quang vinh hoa và tài lộc rủng rỉnh.

Tuổi Thân không chỉ may mắn trong công việc chính mà còn có duyên mát tay trong các hoạt động đầu tư, thu hồi những khoản công nợ tưởng chừng đã mất. Người làm chủ doanh nghiệp có duyên gặp gỡ quý nhân tầm cỡ, mở ra cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh lâu dài và bền vững. Tình hình tài chính khả quan vào cuối ngày chính là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ của con giáp này trong suốt thời gian qua.

Con giáp tuổi Sửu

Thế cục Lục Hợp (Tý - Sửu) mang lại cho con giáp tuổi Sửu một ngày đại cát đại lợi, giúp bạn quét sạch những vận xui và gom hết tài lộc của thiên hạ vào túi.

(Ảnh minh họa)

Công việc diễn ra vô cùng thuận lợi khi khó khăn đến đâu cũng có người tương trợ, giúp biến nguy thành an một cách ngoạn mục. Dòng tiền đổ về túi rủng rỉnh từ cả công việc chính lẫn các dự án kinh doanh bên ngoài, giúp bạn giải quyết triệt để các áp lực chi tiêu.

Có thể nói, sự chăm chỉ và uy tín mà tuổi Sửu dày công gây dựng bấy lâu nay bỗng chốc hóa thành những phần thưởng tài chính xứng đáng hay những khoản thưởng nóng bất ngờ. Đây là thời điểm vàng để bản mệnh mạnh dạn thực hiện các giao dịch lớn, mua bán tài sản hoặc mở rộng mạng lưới đối tác làm ăn. Tóm lại, con giáp này hoàn toàn có thể khép lại ngày Canh Tý với tâm thế ung dung, tự tại và tràn ngập niềm vui bên gia đình.

* Lưu ý chung:

Trong ngày Canh Tý với nạp âm Bích Thượng Thổ, cả 3 con giáp tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu cần chú ý cư xử linh hoạt và mềm mỏng hơn để tránh sự khô cứng của hành Thổ làm rạn nứt các mối quan hệ xã giao quan trọng.

Dù vận trình tài lộc trong ngày thứ Bảy này đang rất thăng hoa nhờ nạp âm ngày tương hợp với nạp âm tháng (Thổ sinh Kim), các bạn vẫn tuyệt đối không được chủ quan mà phải rà soát thật kỹ lưỡng mọi điều khoản giấy tờ trước khi ký kết. Việc bảo mật tuyệt đối các kế hoạch kinh doanh cốt lõi là điều bắt buộc phải làm để phòng ngừa sự dòm ngó hay chơi xấu từ những kẻ tiểu nhân ghen ghét.

Do địa chi ngày Tý xung khắc với địa chi tháng Mùi (cục diện Tý Mùi Tương Hại), bản mệnh nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý, tránh hoạt động quá sức để bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa. Cuối cùng, hãy học cách sẻ chia bớt thành quả cát lành với người xung quanh bằng cách làm việc thiện hoặc chuẩn bị một bữa cơm ấm cúng bên gia đình để tích thêm phúc đức, giúp cho tài lộc luôn được hanh thông bền vững

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.