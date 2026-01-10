Tha thiết xin bạn: Vứt 7 thứ này ra khỏi nhà, giữ lại chỉ tự làm khổ mình

Tiết kiệm là thói quen tốt, nhưng không phải thứ gì cũ cũng đáng giữ. Có những món đồ tưởng như vẫn dùng được, nhưng thực chất lại âm thầm chiếm chỗ, gây bất tiện, thậm chí tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe. Nếu trong nhà vẫn còn những thứ dưới đây, tốt nhất nên dọn bỏ sớm, không phải vì kiêng kỵ mà vì an toàn và chất lượng sống.

Giày cũ ít đi hoặc không còn vừa chân

Rất nhiều người có tủ giày chật kín nhưng mỗi ngày vẫn chỉ xoay quanh vài đôi quen thuộc. Những đôi giày mua về ít mang, giày chật, giày từng gây đau chân thường bị giữ lại với suy nghĩ để đó cho đỡ phí. Thực tế, giày dép để lâu không dùng dễ bị bong keo, hỏng đế, biến dạng phom. Khi mang lại rất dễ gây đau gót, mỏi chân, ảnh hưởng dáng đi. Giữ quá nhiều giày không dùng cũng khiến không gian sống chật chội, khó sắp xếp. Tốt nhất chỉ nên giữ những đôi còn đi thường xuyên và thực sự thoải mái.

Đồ lót giãn chun, phai màu

Đồ lót là thứ tiếp xúc trực tiếp với cơ thể mỗi ngày nhưng lại hay bị bỏ qua khi dọn dẹp. Quần lót giãn chun, cuộn mép, áo ngực lệch gọng, mất độ nâng đỡ không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng đến da và sức khỏe vùng nhạy cảm. Đồ lót dùng thường xuyên nên được thay mới định kỳ, đặc biệt khi đã mất độ đàn hồi, phai màu hoặc gây cọ xát. Giữ lại chỉ vì tiếc tiền đôi khi lại khiến cơ thể phải chịu thiệt.

Đũa gỗ bị mốc

Nhiều gia đình có thói quen thấy đũa mốc thì trụng nước sôi rồi dùng tiếp. Tuy nhiên, nấm mốc trên đũa gỗ, nhất là mốc đen, có thể sinh ra độc tố không dễ bị tiêu diệt hoàn toàn bằng nhiệt độ cao. Việc sử dụng đũa gỗ mốc trong thời gian dài tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến gan và hệ tiêu hóa. Khi đũa đổi màu, xuất hiện mốc hoặc nứt nẻ, cách an toàn nhất là bỏ đi ngay. Điều này cũng áp dụng với thớt gỗ.

Bát đĩa, ly tách bị sứt mẻ hoặc nứt

Bát đĩa mẻ miệng, ly nứt thân thường được giữ lại vì nghĩ vẫn dùng được. Nhưng các vết nứt nhỏ là nơi thức ăn và vi khuẩn dễ bám vào, rất khó làm sạch hoàn toàn. Ngoài nguy cơ mất vệ sinh, những món đồ này còn dễ gây đứt tay khi rửa hoặc xước miệng khi ăn uống. So với chi phí y tế hay rủi ro chấn thương, việc thay mới bát đĩa rõ ràng là lựa chọn hợp lý hơn.

Thuốc quá hạn hoặc đã mở nắp quá lâu

Tủ thuốc gia đình nếu không kiểm tra định kỳ rất dễ chứa thuốc quá hạn hoặc thuốc đã mở nắp từ lâu. Thuốc hết hạn không chỉ giảm hiệu quả mà còn có thể sinh ra các chất không tốt cho cơ thể. Nhiều loại thuốc sau khi mở nắp chỉ nên dùng trong thời gian ngắn, dù hạn sử dụng in trên bao bì vẫn còn. Sử dụng thuốc cũ, thuốc đã mở lâu tiềm ẩn nguy cơ kích ứng, nhiễm khuẩn hoặc ngộ độc. Vì vậy, nên thường xuyên dọn tủ thuốc và bỏ những loại không còn an toàn.

Thực phẩm quá hạn hoặc biến chất

Tiết kiệm trong ăn uống là điều nên làm, nhưng không đồng nghĩa với việc cố dùng thực phẩm đã hỏng. Trái cây bị mốc, dù cắt bỏ phần hư, vẫn có nguy cơ chứa độc tố ở phần còn lại. Trứng có mùi lạ, gia vị quá hạn, đồ khô ẩm mốc đều không nên tiếp tục sử dụng. Ăn phải thực phẩm biến chất có thể gây ngộ độc, rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Bỏ thực phẩm hỏng không phải lãng phí, mà là tránh rủi ro không đáng có.

Cây cảnh húa éo

Cây xanh giúp không gian sống dễ chịu hơn, nhưng những chậu cây đã khô héo hoàn toàn, rụng lá, thối rễ thì không còn tác dụng gì. Ngược lại, rễ cây mục nát còn dễ sinh muỗi, nấm mốc và mùi khó chịu. Nếu cây không còn khả năng hồi phục, nên dọn bỏ và thay bằng cây mới khỏe mạnh để giữ không gian sống sạch sẽ, thoáng đãng.

Một ngôi nhà gọn gàng không chỉ đẹp mắt mà còn giúp tinh thần nhẹ nhõm, sinh hoạt thuận tiện hơn. Việc mạnh dạn bỏ đi những món đồ cũ, hỏng, hết hạn không phải là mê tín hay hoang phí, mà là cách bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng sống. Đôi khi, bớt đi một chút đồ đạc cũng là thêm vào sự thoải mái cho chính mình.

Theo Toutiao