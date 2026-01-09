5 loại hoa bị cho là mang "vận rủi", nên tránh cắm trong nhà dịp năm mới 2026

Hoa cúc trắng

Hoa cúc trắng mang vẻ đẹp thanh khiết, giản dị và thường được sử dụng trong các dịp tưởng niệm, tang lễ. Chính vì vậy, trong tiềm thức của nhiều người Việt, cúc trắng gắn với sự chia ly, mất mát và nỗi buồn.

Cúc trắng.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, trưng hoa cúc trắng trong nhà dễ tạo cảm giác u buồn, làm suy giảm sinh khí và năng lượng tích cực của không gian sống. Thay vào đó, cúc vàng với sắc màu rực rỡ được xem là lựa chọn phù hợp hơn.

Hoa ly

Hoa ly.

Hoa ly (hay còn gọi là bách hợp) được nhiều người yêu thích nhờ dáng hoa sang trọng, cánh dày và hương thơm quyến rũ. Tuy nhiên, trong phong thủy dân gian, chữ "ly" thường bị liên tưởng đến ly tán, chia ly. Chính vì sự liên tưởng này, không ít gia đình kiêng cắm hoa ly vào những ngày đầu năm với mong muốn giữ gìn sự gắn kết, êm ấm và thuận hòa. Dù ý nghĩa này mang tính dân gian, nhưng trong dịp Tết, nhiều người vẫn chọn "có kiêng có lành".

Hoa phù dung

Hoa phù dung.

Phù dung nổi tiếng với vẻ đẹp mong manh, thay đổi sắc hoa trong ngày. Tuy nhiên, đặc điểm "sớm nở tối tàn" lại khiến loài hoa này bị xem là biểu tượng của sự ngắn ngủi, không bền lâu. Theo quan niệm Á Đông, điều này không phù hợp với tinh thần cầu mong một năm mới ổn định, lâu dài và phát triển. Trưng hoa phù dung vì thế bị cho là mang hàm ý thiếu bền vững trong công việc, tài lộc và các mối quan hệ.

Hoa dâm bụt

Hoa dâm bụt là loài hoa quen thuộc ở nhiều vùng quê Việt Nam, dễ trồng và nở quanh năm. Tuy nhiên, trong không gian thờ cúng hay phòng khách, hoa dâm bụt hiếm khi được lựa chọn. Dân gian cho rằng loài hoa này mang nhiều âm khí, không phù hợp để chiêu tài, hút lộc đầu năm. Bên cạnh đó, tên gọi và hình ảnh dân dã của hoa dâm bụt cũng khiến nhiều người e ngại khi dùng trong dịp lễ trọng đại.

Hoa dâm bụt.

Hoa giả, hoa khô

Trong phong thủy, đầu năm là thời điểm cần sinh khí mạnh mẽ, tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở và khởi đầu mới. Hoa giả hoặc hoa khô tuy tiện lợi, bền đẹp nhưng lại bị xem là biểu tượng của sự tĩnh lặng, trì trệ, không mang năng lượng sống. Việc trưng hoa giả ngày Tết vì thế được cho là không tốt cho vận khí, nhất là với những gia đình mong cầu tài lộc, hanh thông trong năm mới.

Theo các chuyên gia phong thủy, thay vì chọn những loại hoa "nhạy cảm" về ý nghĩa, gia đình nên ưu tiên các loài hoa mang biểu tượng may mắn, sung túc như hoa đào, hoa mai, cúc vàng, lay ơn, đồng tiền hay lan hồ điệp. Đây đều là những loài hoa tượng trưng cho tài lộc, trường thọ, sự thăng tiến và khởi sắc, rất phù hợp với tinh thần đón xuân, đón năm mới.

Dù phong thủy chỉ mang tính tham khảo, việc chọn hoa chưng Tết phù hợp không chỉ giúp không gian thêm tươi tắn mà còn tạo cảm giác an tâm, vui vẻ cho cả gia đình. Trong những ngày đầu năm, một bình hoa hợp phong thủy đôi khi cũng chính là lời chúc may mắn, bình an gửi gắm cho suốt 12 tháng phía trước.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.