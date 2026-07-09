Thả 175 khối bê tông nặng 30 tấn xuống đáy biển, huy động thêm 900.000 tấn đá, 'bức tường' 4,1 nghìn tỷ đồng sắp thành hình

Hàng trăm khối bê tông và gần 1 triệu tấn đất đá đã được sử dụng để xây "bức tường" này.

Tại cảng Hanstholm, cực tây bắc Đan Mạch, một công trình chắn sóng quy mô lớn đang gây chú ý nhờ hình ảnh những khối bê tông nặng hàng chục tấn được thả xuống biển Bắc bằng máy xúc ba cần khổng lồ. Công trình được ví như “bức tường giữa đại dương”, nhằm bảo vệ cảng trước sóng lớn và mở rộng năng lực tiếp nhận tàu.

Hình ảnh về dự án được kênh Earthmovers Media đăng tải, cho thấy quá trình thi công đê chắn sóng bằng các khối bê tông cỡ lớn tại cảng Hanstholm.

Tổng mức đầu tư của công trình khoảng 156 triệu USD (khoảng 4,1 nghìn tỷ đồng). Trong khi đó, các tài liệu công khai trước đây về chương trình mở rộng cảng nêu các mức ngân sách khác nhau tùy theo phạm vi hạng mục.

Hanstholm nằm ở mũi tây bắc Đan Mạch, nơi trực diện biển Bắc, một trong những vùng biển có điều kiện khắc nghiệt nhất châu Âu. Khu vực này thường xuyên hứng chịu gió mạnh, sóng lớn và bão từ hướng tây bắc. Chính vị trí giúp cảng có giá trị chiến lược cho nghề cá, logistics và hoạt động ngoài khơi cũng khiến nó phải đối mặt với rủi ro lớn từ biển.

Đê chắn sóng không phải là một bức tường bê tông phẳng vươn ra đại dương. Về bản chất, đây là một khối công trình gồm đá và các cấu kiện bê tông đặc biệt, được xếp thành từng lớp để làm giảm năng lượng sóng trước khi chúng tiến vào khu nước cảng. Nếu không có lớp bảo vệ này, sóng lớn có thể tràn vào bể cảng, gây nguy hiểm cho tàu thuyền, cầu cảng và hoạt động bốc dỡ.

Theo dữ liệu kỹ thuật từ nhà cung cấp Cubipod, hạng mục đê phía tây trong dự án mở rộng cảng Hanstholm dài khoảng 396 mét, được thiết kế để chống chịu sóng cao hơn 8 mét. Công trình sử dụng hàng nghìn khối bê tông Cubipod với nhiều cỡ khác nhau, trong đó có 175 khối nặng 30-33 tấn đặt ở các khu vực chịu tác động mạnh nhất của sóng.

Điểm gây ấn tượng trong quá trình thi công là chiếc máy xúc 3 cần cỡ lớn được giới thiệu là thuộc nhóm lớn nhất thế giới trong phân khúc. Cấu hình 3 cần giúp máy vươn xa gần 34 mét tính từ tâm quay, đủ để đưa các khối bê tông ra ngoài mép công trình và đặt chính xác xuống vị trí đã tính toán dưới mặt nước.

Khác với một máy xúc thông thường chuyên đào đất, thiết bị này hoạt động như một cần cẩu chính xác. Mỗi lần thao tác, nó nâng khối bê tông nặng hàng chục tấn, xoay cần, hạ xuống biển rồi điều chỉnh vị trí. Mỗi khối phải nằm đúng chỗ để toàn bộ lớp áo chắn sóng có thể khóa vào nhau và phân tán lực tác động của nước.

Các khối Cubipod có hình dạng đặc biệt, không đơn thuần là bê tông vuông hay đá tảng. Chúng được thiết kế để khi rơi và xếp chồng lên nhau sẽ tạo ra nhiều điểm tiếp xúc, giúp tăng độ ổn định nhưng vẫn để lại khoảng rỗng nhằm tiêu hao năng lượng sóng. Khi sóng đánh vào, thay vì phản xạ toàn bộ lực như một bức tường thẳng đứng, lớp khối này làm sóng vỡ và mất dần năng lượng qua các khe rỗng.

Bên dưới lớp bê tông là phần lõi bằng đá. Tài liệu của nhà thầu Aarsleff cho biết dự án mở rộng cảng từng sử dụng khoảng 900.000 tấn đá granite cho công tác xây dựng đê, khoảng 20.000 mét khối bê tông cho lớp áo Cubipod, cùng 1.400 m đê đá và bê tông. Những con số này cho thấy phần nổi bật trên video chỉ là lớp cuối cùng của một kết cấu lớn hơn nhiều dưới mặt nước.

Trước khi các khối bê tông được đặt xuống, nền biển phải được chuẩn bị bằng đá và vật liệu phù hợp để tạo bệ ổn định. Nếu nền không đủ chắc, các khối nặng hàng chục tấn có thể lún, trượt hoặc mất vị trí sau nhiều mùa bão.

Vì vậy, quá trình thi công đê chắn sóng không chỉ là “thả bê tông xuống biển”, mà là bài toán tổng hợp giữa khảo sát sóng, địa chất, độ sâu, dòng chảy và chuyển động bùn cát ven bờ.

Công trình tại Hanstholm cũng gắn với mục tiêu mở rộng cảng. Các tài liệu dự án cho thấy chương trình nâng cấp bao gồm mở rộng bể cảng, luồng tàu, độ sâu nước, cầu bến và khu hậu cần. Việc tăng bề rộng cửa cảng, cải thiện độ sâu và giảm nhiễu động sóng giúp Hanstholm có thể tiếp nhận tàu lớn hơn, đồng thời tạo thêm không gian cho hoạt động nghề cá, hàng hóa và các dự án năng lượng ngoài khơi.

Theo Maritime Journal