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Gặp Tập đoàn Nhật có doanh thu 10 tỷ USD, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị làm 1 việc tại siêu sân bay của VN

Minh Hằng
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Đây là tập đoàn logistics hàng đầu Nhật Bản, với bề dày hơn 100 năm kinh nghiệm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Chủ tịch Tập đoàn Yamato Nagao Yutaka. Ảnh: Bộ Công an

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Chủ tịch Tập đoàn Yamato Nagao Yutaka. Ảnh: Bộ Công an

Chiều 6/7 vừa qua, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Nagao Yutaka, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Yamato (Nhật Bản) đến thăm và làm việc tại Bộ Công an.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao vị thế của Yamato, đồng thời hoan nghênh những đóng góp của Tập đoàn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam từ khi thành lập công ty trực thuộc vào năm 2015.

Đặc biệt, khẳng định mục tiêu xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trở thành trung tâm trung chuyển vận tải hàng không hàng đầu khu vực, Bộ trưởng đề nghị Tập đoàn Yamato nghiên cứu, đánh giá đầu tư hệ thống kho bãi, vận tải hàng hóa tại đây. Đồng thời, người đứng đầu Bộ Công an gợi mở hướng hợp tác, vận hành giữa Yamato và các đối tác Việt Nam khi công trình chính thức đi vào hoạt động.

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Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Tập đoàn Yamato nghiên cứu, đánh giá đầu tư hệ thống kho bãi, vận tải hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ảnh: Bộ Công an

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an ủng hộ và đánh giá cao việc Tập đoàn Yamato sẽ hợp tác cùng Tập đoàn FPT thành lập Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam nhằm nghiên cứu và ứng dụng AI, dữ liệu lớn vào quản lý chuỗi cung ứng, điều phối vận tải, xây dựng và phát triển mảng logistics chuyên biệt để phục vụ cho các ngành công nghệ cao, nhất là ngành bán dẫn đang được Việt Nam ưu tiên phát triển.

Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam là thị trường 100 triệu dân với tốc độ phát triển thương mại điện tử thuộc hàng đầu thế giới, sở hữu dư địa khổng lồ cho ngành kho vận. Do đó, Bộ trưởng đề nghị Tập đoàn Yamato tiếp tục mở rộng đầu tư, xây dựng các trung tâm logistics, trung tâm tài chính và hạ tầng hậu cần quy mô lớn, tốc độ nhanh với công nghệ tiên tiến tại các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam. Đồng thời, xem xét ưu tuyên tuyển dụng nhân viên, lao động có kỷ luật, năng lực tay nghề cao của Việt Nam vào làm việc trong hệ thống của tập đoàn….

Người đứng đầu Bộ Công an khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẽ luôn đồng hành, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Yamato hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định pháp luật Việt Nam.

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Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng quà lưu niệm cho ông Nagao Yutaka. Ảnh: Bộ Công an

Về phía Tập đoàn Yamato, Chủ tịch Yamato Nagao Yutaka bày tỏ ấn tượng trước tiềm năng phát triển của Việt Nam, đồng thời khẳng định Tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai các dự án hợp tác trọng điểm, góp phần thúc đẩy mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia.

Tập đoàn Yamato là doanh nghiệp vận chuyển hàng đầu, khi chiếm khoảng 46% thị phần dịch vụ giao hàng tận nhà tại Nhật Bản, với 20 tỷ kiện hàng đến từng hộ gia đình mỗi năm. Tập đoàn này hiện có hơn 7 nghìn văn phòng tại 23 quốc gia, với doanh thu khoảng 10 tỷ USD/năm.

Siêu dự án sân bay gần 8 tỷ USD của Việt Nam

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Phối cảnh bãi đỗ và đường băng sân bay Gia Bình. Ảnh: ĐVTK

Dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình (sân bay Gia Bình) là công trình trọng điểm quốc gia, được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 12/2025. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng, tương đương gần 8 tỷ USD, với quy mô khoảng 1.884 ha; đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới.

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Sân bay Gia Bình được thiết kế đạt tiêu chuẩn cấp 4F theo Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, có đủ khả năng khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại, từ đó đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa quy mô lớn trong dài hạn.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, sân bay Gia Bình được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, qua đó góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ hàng không thế giới.

Siêu dự án này bắt đầu khởi công từ ngày 19/8/2025. Đến nay, sau hơn 10 tháng triển khai, dự án đang chuyển mình mạnh mẽ với nhiều hạng mục trọng điểm dần thành hình trên đại công trường rộng lớn.

Cùng với hoạt động thi công, công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được Bắc Ninh tích cực triển khai. Theo báo Bắc Ninh, tính đến sáng 7/7, xã Lương Tài phối hợp với các đơn vị liên quan chi trả bổ sung hơn 12,8 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cho 210 hộ dân thôn Đạo Sử và Tân Phượng. Đây cũng là đợt chi trả phần tiền còn lại để bảo đảm quyền lợi, giúp người dân ổn định cuộc sống sau khi bàn giao đất nông nghiệp.

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Tags

Việt Nam

Nhật Bản

đầu tư

bộ công an

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mảng logistics

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