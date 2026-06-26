Hà Nội có thể làm chủ quản của 2 tuyến đường sắt hơn 40.000 tỷ, có tác động rất lớn tới hàng loạt dự án

Đây là hai tuyến đường sắt có ảnh hưởng trực tiếp đến hàng loạt dự án hạ tầng quan trọng đang được Hà Nội triển khai.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Chiều 25/6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội và một số bộ, ngành, ủy ban của Quốc hội để nghe báo cáo phương án giao TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản một số dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, đề xuất giao TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản đầu tư một số tuyến đường sắt quốc gia trên địa bàn có đầy đủ cơ sở chính trị từ các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển giao thông vận tải đường sắt, xây dựng Thủ đô và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Bộ Xây dựng nhận định rằng, việc giao Hà Nội làm cơ quan chủ quản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và sẽ tạo điều kiện áp dụng các cơ chế đặc thù của Nghị quyết 258 và Luật Thủ đô, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải phóng mặt bằng và bảo đảm tính đồng bộ với các dự án hạ tầng đang triển khai trên địa bàn.

Trong khi đó, theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, hai dự án dự kiến được giao cho thành phố thực hiện bao gồm tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên, với tổng mức đầu tư khoảng 40.000 tỷ đồng.

Đây là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để di dời tuyến đường sắt quốc gia hiện hữu ra khỏi khu vực nội đô, qua đó tạo điều kiện triển khai quy hoạch đô thị, cải tạo mở rộng Quốc lộ 1A và thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm khác. Nhưng nếu thực hiện theo quy trình thông thường, thời gian chuẩn bị và triển khai có thể kéo dài từ 4 - 5 năm, trong khi thành phố đặt mục tiêu hoàn thành trong giai đoạn 2027 - 2028.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP

Đồng quan điểm, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẳng định rằng, việc triển khai hai dự án nêu trên là điều kiện tiên quyết để di dời và tổ chức lại tuyến đường sắt hiện hữu đoạn Ngọc Hồi - Hà Nội - Gia Lâm. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ phương án tổ chức hệ thống ga trung tâm để bảo đảm hiệu quả khai thác lâu dài.

Ngoài ra, lãnh đạo các bộ Tài chính, Tư pháp, đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thống nhất chủ trương giao Hà Nội làm cơ quan chủ quản các dự án đường sắt quốc gia, đồng thời cho rằng cần hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý vướng mắc từ Luật Đường sắt hiện hành trước khi áp dụng các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 258/2025/QH15.

Đặc biệt, về lâu dài, các ý kiến đề xuất nghiên cứu sửa đổi Luật Đường sắt theo hướng mở rộng phân cấp cho địa phương làm cơ quan chủ quản dự án đường sắt trên địa bàn.

Xem xét việc giao Hà Nội làm cơ quan chủ quản 2 tuyến đường sắt quốc gia

Kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thống nhất áp dụng các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 để triển khai dự án; đồng thời giao các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định việc giao UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản đối với tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm lựa chọn phương thức thực hiện phù hợp, vừa đúng quy định của pháp luật, vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý nếu các tuyến đường sắt này không được triển khai đúng thời hạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiều dự án hạ tầng quan trọng có liên quan trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Đường sắt theo hướng phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chủ trương phân cấp, phân quyền cho địa phương.