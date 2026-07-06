Serbia đang mở rộng hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực phòng không khi chuẩn bị nhận hệ thống mới sau khi đã mua tổ hợp HQ-17AE và FK-3.

Hệ thống FK-3 của Serbia.

Theo chuyên trang quân sự Defense Express của Ukraine, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã xác nhận rằng Lực lượng vũ trang Serbia sẽ được tăng cường thêm một hệ thống phòng không do Trung Quốc sản xuất.

Hệ thống HQ-9 sẽ gia nhập cùng hệ thống FK-3, phiên bản xuất khẩu của HQ-22 của Trung Quốc và HQ-17AE, một hệ thống phòng không tương đương với hệ thống Tor của Nga.

Thông tin này đã được tài khoản mạng xã hội tình báo nguồn mở (OSINT), chuyên về lĩnh vực quốc phòng của Serbia, Balkan Dunav Intel, đánh giá.

Phân tích của OSINT cho biết, các báo cáo về việc Serbia có khả năng mua thêm một hệ thống phòng không của Trung Quốc đã được lan truyền từ năm 2025.

Vào tháng 2/2026, Tổng Tham mưu trưởng Serbia, Tướng Milan Mojsilovic tuyên bố nước này có kế hoạch tăng cường khả năng chống lại các mối đe dọa tên lửa đạn đạo.

Các báo cáo và tuyên bố trước đó hiện đã được chính thức xác nhận với thông báo về việc mua sắm hệ thống HQ-9 do Trung Quốc sản xuất.

Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết nào về hợp đồng.

Tuy nhiên, Serbia đã có kinh nghiệm về sự chậm trễ trong việc triển khai thiết bị quân sự của Trung Quốc. Ví dụ, sau khi mua hệ thống phòng không FK-3, Lực lượng vũ trang Serbia được cho là đã cần khoảng 2 năm trước khi hệ thống này đi vào hoạt động.

Việc Serbia ngày càng phụ thuộc vào các hệ thống phòng không của Trung Quốc phản ánh một tình hình địa chính trị phức tạp.

Một mặt, việc Serbia chuyển hướng sang vũ khí Trung Quốc làm giảm sự phụ thuộc truyền thống của nước này vào trang thiết bị quân sự của Nga.

Mặt khác, điều này thể hiện một trường hợp hiếm hoi của một quốc gia châu Âu mở rộng hợp tác quốc phòng với Trung Quốc vào thời điểm mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga trở thành tâm điểm trên trường quốc tế.

Trung Quốc bị cáo buộc hỗ trợ gián tiếp cho các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine, trong khi Serbia giữ lập trường riêng và được cho là đã đóng góp vào việc cung cấp đạn dược cho Ukraine thông qua các nước thứ ba.

Đầu năm 2026, có thông tin cho rằng Serbia có thể mở rộng hơn nữa hợp tác quân sự với Trung Quốc bằng cách mua máy bay chiến đấu của Trung Quốc. Tuy nhiên, cuối cùng Serbia đã chọn máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất, ký hợp đồng trị giá 2,7 tỷ euro với Pháp.

HQ-9 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa do Trung Quốc phát triển. Quá trình phát triển bắt đầu vào cuối những năm 1980, khi Bắc Kinh nỗ lực tạo ra khả năng phòng không tầm xa nội địa.

Các phiên bản xuất khẩu của hệ thống bao gồm FD-2000, được báo cáo có tầm bắn khoảng 125km và biến thể FD-2000B mới hơn, được cho là mở rộng tầm bắn lên khoảng 260km và bao gồm các khả năng được cải tiến chống lại các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.