Cài ngay ứng dụng siêu nhẹ chỉ dưới 5MB nhưng sở hữu tính năng cực đỉnh này, bạn sẽ thay đổi mọi suy nghĩ

Với dung lượng chưa đầy 3 MB và đặc biệt là không yêu cầu quyền Root máy, đây xứng đáng là ứng dụng bỏ túi mà bất kỳ người dùng Android nào cũng nên cài đặt.

Đã có thời, dung lượng ứng dụng là yếu tố được người dùng smartphone cân nhắc hàng đầu mỗi khi tải về. Dù ngày nay bộ nhớ trong đã thoải mái hơn, câu chuyện dung lượng vẫn chưa hề lỗi thời.

Bản chất của một ứng dụng quá nặng thường đến từ hàng tá tính năng thừa thãi và những tệp tin rác mà đại đa số chúng ta chẳng bao giờ dùng tới. May mắn thay, không phải nhà phát triển nào cũng chạy theo xu hướng đó.

Vẫn có những ứng dụng Android đi ngược lại số đông, chỉ tập trung vào các giá trị cốt lõi nhất. Nhờ vậy, chúng vừa giữ được "vóc dáng" siêu nhẹ, vừa mang lại hiệu năng vượt trội so với kích cỡ của mình.

Simple Keyboard

Sau khi trải nghiệm gần như mọi ứng dụng bàn phím phổ biến hiện nay, có thể nhận thấy điểm chung là chúng đều bị nhồi nhét quá nhiều tính năng vô bổ. Thật ra, điều này cũng dễ hiểu, bởi tích hợp các tính năng độc lạ chính là con đường ngắn nhất để các nhà phát triển thu hút người dùng mới.

Tuy nhiên, Simple Keyboard lại chọn một lối đi hoàn toàn biệt lập. Đúng như tên gọi, ứng dụng này được tinh giản đến mức tối đa và loại bỏ hầu hết các tiện ích bổ sung. Bạn sẽ không tìm thấy khay nhớ tạm (clipboard), tính năng vuốt để nhập liệu (swipe typing), kiểm tra chính tả hay những công cụ AI thời thượng.

Thậm chí, ngay cả emoji, ảnh GIF hay sticker cũng hoàn toàn vắng bóng. Những gì bạn có chỉ là một vài giao diện tùy biến, công cụ điều chỉnh độ cao bàn phím và một số cử chỉ cơ bản như vuốt để xóa.

Nghe qua thì có vẻ đơn điệu đến mức nhàm chán, nhưng đó lại chính là "vũ khí bí mật" của Simple Keyboard. Bàn phím là nơi bạn nhập vào những thông tin nhạy cảm nhất, từ mật khẩu, tin nhắn riêng tư, lịch sử tìm kiếm cho đến tài khoản ngân hàng.

Simple Keyboard cam kết không thu thập bất kỳ dữ liệu nào, kể cả dữ liệu chẩn đoán lỗi. Ứng dụng không yêu cầu quyền truy cập Internet hay bất kỳ quyền hạn nào khác ngoại trừ tính năng rung khi gõ. Đây là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn cho những ai chỉ cần một bàn phím thuần túy để gõ văn bản và tuyệt đối không có gì thêm.

KISS Launcher

Không chỉ bàn phím, các ứng dụng thay đổi giao diện (launcher) bên thứ ba cũng thường xuyên rơi vào cái bẫy "tham lam tính năng". Hệ lụy lớn nhất của việc nhồi nhét này là làm suy giảm nghiêm trọng hiệu năng của thiết bị, đặc biệt là trên các dòng máy đời cũ hoặc tầm trung.

Đó là lý do vì sao KISS Launcher được đánh giá rất cao. Với dung lượng vỏn vẹn 250 KB, ứng dụng này đặt tính thực dụng lên trên yếu tố ngoại hình.

Toàn bộ launcher chỉ gói gọn trong hai màn hình: màn hình chính và menu ứng dụng (app drawer). Tại đây, bạn sẽ không bị làm phiền bởi các bảng tin, widget hay việc phải vuốt qua lại giữa nhiều trang màn hình.

Điểm sáng lớn nhất của KISS Launcher nằm ở thanh tìm kiếm thông minh. Không chỉ dừng lại ở việc mở ứng dụng, thanh công cụ này còn có thể truy xuất danh bạ, mở nhanh các cài đặt cụ thể, kích hoạt các tính năng chuyên sâu bên trong ứng dụng và thậm chí là thực hiện tìm kiếm trực tiếp trên web.

Trải nghiệm tìm kiếm toàn năng kiểu này vốn là đặc quyền thường chỉ xuất hiện trên các dòng máy cao cấp như Samsung Galaxy hay Google Pixel. Giờ đây, KISS Launcher đã mang trải nghiệm cao cấp đó lên mọi chiếc điện thoại Android.

Open Camera

Các ứng dụng camera mặc định trên phần lớn điện thoại Android đang trở nên nặng nề một cách vô lý. Chúng bị quá tải bởi các tính năng nhận diện bối cảnh bằng AI, bộ lọc làm đẹp, thông báo sao lưu đám mây liên tục và hàng loạt tiện ích phụ trợ mà người dùng phổ thông hiếm khi đụng tới. Hệ quả là đôi khi trải nghiệm chụp ảnh trở nên giật lag một cách khó chịu.

Nếu bạn cũng cảm thấy ứng dụng camera đi kèm theo máy quá rườm rà, Open Camera sẽ là giải pháp thay thế hoàn toàn miễn phí tốt nhất hiện nay. Đây là một ứng dụng chụp ảnh thực thụ, nói không với những tính năng màu mè nhưng vẫn hỗ trợ đầy đủ các chế độ chuyên nghiệp như chụp liên tục (burst mode), chụp ảnh định dạng RAW, HDR và thậm chí là tự động khử nhiễu.

Điểm cộng lớn của Open Camera là cách bố trí trực quan khi đưa toàn bộ các phím điều khiển hữu ích ra ngay màn hình chính. Gần như không có tính năng nào bị giấu sau các tab hay menu nhiều tầng, giúp bạn không phải mất thời gian mò mẫm. Đặc biệt là có tính năng Auto Level – tự động căn thẳng khung hình ngay sau khi bấm máy.

Điểm trừ duy nhất của Open Camera có lẽ là giao diện trông hơi lỗi thời. Nhưng nếu bạn là người thực tế và không quá bận tâm đến vẻ bề ngoài, thì đây là một ứng dụng nhiếp ảnh cực kỳ chất lượng với dung lượng chỉ vỏn vẹn 5 MB.

URLCheck: Click link không cần nghĩ ngợi

Nếu bạn từng có cảm giác bất an trước khi bấm vào một đường dẫn (link) trong tin nhắn, email hay bất kỳ đâu trên điện thoại, URLCheck chính là cứu cánh dành cho bạn.

Ứng dụng này hoạt động như một bộ lọc trung gian giữa đường dẫn đó và trình duyệt của bạn, giúp bóc tách và hiển thị chính xác những gì ẩn giấu bên trong trước khi trang web kịp tải.

Nó có khả năng giải mã các liên kết rút gọn, loại bỏ các tham số theo dõi, đối chiếu tên miền với cơ sở dữ liệu mã độc và thậm chí là quét độ an toàn của link qua VirusTotal. Toàn bộ quy trình này đều được thực hiện bảo mật trước khi trình duyệt nhận diện được đường dẫn.

Sau khi cài đặt, bạn chỉ cần thiết lập URLCheck làm trình duyệt mặc định của máy. Kể từ đó, mọi liên kết bạn nhấn vào sẽ được chuyển qua URLCheck để thẩm định trước. Tại đây, bạn có quyền quyết định mở liên kết ở dạng đã được làm sạch hoặc giữ nguyên bản. Ứng dụng cũng cho phép thiết lập danh sách ngoại lệ đối với các trang web đáng tin cậy để tránh gây phiền toái trong quá trình sử dụng.

NetGuard

Nhiều người sẽ cảm thấy khả năng ngắt kết nối dữ liệu di động (3G/4G/5G) đối với từng ứng dụng riêng biệt là điều rất tuyệt. Dù không phải ai cũng cần đến điều này, nhưng nó sẽ là "phao cứu sinh" thực sự nếu bạn đang sử dụng các gói cước dữ liệu đắt đỏ hoặc bị giới hạn dung lượng.

NetGuard là một ứng dụng mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí, cho phép bạn chặn quyền truy cập Internet của các ứng dụng cụ thể, áp dụng độc lập cho Wi-Fi, mạng di động hoặc cả hai. Giao diện sử dụng rất đơn giản: bạn chỉ cần mở ứng dụng, gạt các công tắc bên cạnh ứng dụng muốn hạn chế là xong. NetGuard cũng tích hợp một công tắc tổng để bạn tạm thời vô hiệu hóa mọi lệnh cấm khi cần thiết.

Bên cạnh lợi ích tiết kiệm lưu lượng mạng, NetGuard còn ngăn chặn hiệu quả các ứng dụng chạy ngầm vô bổ ngốn pin của máy. Với dung lượng chưa đầy 3 MB và đặc biệt là không yêu cầu quyền Root máy, đây xứng đáng là ứng dụng bỏ túi mà bất kỳ người dùng Android nào cũng nên cài đặt.