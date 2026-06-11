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Tên lửa phòng không nội địa mới khiến Ukraine không còn phụ thuộc Patriot?

Bạch Dương
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Ukraine đã thông báo thử nghiệm "một lựa chọn thay thế cho Patriot", đó là tên lửa phòng không FP-7.x.

Tên lửa phòng không FP - 7 . X: Giải pháp thay thế Patriot cho Ukraine 2026 - Ảnh 1.

"Các cuộc thử nghiệm tên lửa phòng không FP-7.x do Ukraine nghiên cứu chế tạo, được xem là một phần của hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo đã thành công", đồng sáng lập Công ty Fire Point - ông Denis Shtilerman nói với tờ Financial Times (FT).

Theo ông Shtilerman, các bài kiểm tra tên lửa đánh chặn "khá thành công". Nhà sản xuất cho biết, một quả đạn FP-7.x sẽ có giá khoảng 700.000 USD. Để so sánh, một tên lửa đánh chặn dành cho Patriot PAC-3 có giá 3,8 triệu USD đối với Quân đội Mỹ và giá thành xuất khẩu còn cao hơn nhiều.

Ông Shtilerman lưu ý công ty dự định sản xuất 3 tên lửa mỗi ngày cho "phương án thay thế Patriot" vào tháng 8. Các sản phẩm nói trên sẽ được lưu trữ cho đến khi đầu dò hồng ngoại được đưa vào sử dụng.

Công ty Fire Point hy vọng sẽ có được linh kiện này từ Tập đoàn Diehl Defence của Đức - đơn vị phát triển tên lửa IRIS-T. Theo tờ Financial Times, FP-7.x dự kiến sẽ sẵn sàng vào năm 2027.

Tên lửa phòng không FP - 7 . X: Giải pháp thay thế Patriot cho Ukraine 2026 - Ảnh 2.

Ukraine đã thử nghiệm thành công tên lửa phòng không FP-7.x để thay thế Patriot trong tương lai.

Bài báo lưu ý rằng FP-7.x là một thành phần quan trọng của hệ thống Freyja tiên tiến, mà Ukraine đang phát triển cùng với các công ty châu Âu.

Một nguồn tin của tờ FT tiết lộ Fire Point đang đàm phán với Hensoldt của Đức và Thales của Pháp về các trạm radar. Nhà sản xuất này cũng đã lên kế hoạch sử dụng các linh kiện từ Leonardo của Ý và Kongsberg của Na Uy.

Đầu tháng 6, Giám đốc kỹ thuật của Fire Point - bà Irina Terekh thông báo rằng tên lửa FP-7.x đã hoàn thành chuyến bay cơ động có kiểm soát.

Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá, mặc dù có những tín hiệu tích cực nhưng để FP-7.x nói riêng và hệ thống Freyja nói chung đủ sức thay thế Patriot vẫn còn là một câu chuyện rất dài, trước hết vũ khí Ukraine phải có màn thể hiện tốt trên chiến trường khi đối đầu các tên lửa đạn đạo tốc độ cao của Nga.

Theo Financial Times
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Tags

Ukraine

Patriot

Tên lửa phòng không nội địa

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