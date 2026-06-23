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Tên lửa KN-23 của Triều Tiên đã chứng minh độ chính xác phi thường

Bạch Dương
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Tên lửa KN-23 được xem như bản sao Iskander-M của Nga, nhưng chúng thực chất rất khác biệt.

- Ảnh 1.

Theo kênh thông tin quân sự Military Informant, trích dẫn báo cáo từ hãng tin Kyodo News của Nhật Bản, tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn KN-23 của Triều Tiên, còn được gọi là Hwasong-11Ga có vẻ ngoài tương tự tên lửa Iskander-M, nhưng đã trở nên đáng tin cậy và có độ chính xác cao hơn.

Các kỹ sư Triều Tiên đã phát triển kỹ lưỡng loại vũ khí này và kết quả là đến tháng 4/2026, độ lệch điểm ngắm hiện chỉ còn từ 1 - 5m (trước đây thông số tham khảo cho biết là 35m).

Đây là kết quả rất tốt, ngang tầm với những loại vũ khí tốt nhất trên thế giới, chẳng hạn như các phiên bản sau này của hệ thống tên lửa chiến thuật MGM-164 ATACMS của Mỹ.

Tên lửa KN-23 hiện nay có khả năng cơ động cao, làm giảm đáng kể nguy cơ bị đánh chặn ngay cả bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại. Độ tin cậy của chúng cũng đã tăng lên đáng kể.

- Ảnh 2.

Quân đội Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn KN-23.

Giới chuyên gia trước đây đã nhận định rằng tên lửa KN-23 chỉ giống với Iskander-M của Nga về hình thức bên ngoài, nhưng trên thực tế đây là vũ khí do Triều Tiên tự phát triển.

Theo nhiều ước tính khác nhau, chiều dài của quả đạn đạt gần 10m và đường kính là 1,1m, đầu đạn nặng tới 2.500kg, tầm bắn từ 450 đến 600km. Cũng xuất hiện thông tin về một phiên bản cải tiến có khả năng tấn công ở cự ly 900km.

Sau một thời gian cung cấp cho Nga, các kỹ sư của Moskva thậm chí còn phải ứng dụng một số giải pháp công nghệ từ vũ khí Triều Tiên để nâng cấp Iskander-M của mình, cho thấy đây là sản phẩm rất ưu việt.

Theo Military Informant
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Tags

vũ khí

Triều Tiên

tên lửa KN-23

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