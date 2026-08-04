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Tàu chở hàng Thổ Nhĩ Kỳ bị UAV tấn công ở Biển Đen

Hoàng Vân
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Tối 3/8, một tàu chở hàng do Thổ Nhĩ Kỳ điều hành đã bị UAV nghi của Ukraine tấn công ngoài khơi cảng Novorossiysk, thuộc Biển Đen của Nga.

Tàu chở hàng Thổ Nhĩ Kỳ bị UAV tấn công ở Biển Đen ngày 3 / 8 / 2026 - Ảnh 1.

Tàu Nadezhda do Thổ Nhĩ Kỳ vận hành bị hư hại ở phần mũi do UAV tấn công ở Biển Đen, ngày 3/8/2026.

Tổng cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ (DGM) cho biết, tàu Nadezhda mang cờ Cameroon đang trên đường từ Novorossiysk đến cảng Samsun của Thổ Nhĩ Kỳ thì bị UAV tấn công.

Theo DGM, các tàu Nga đã sơ tán thủy thủ đoàn khỏi con tàu bị hư hại ở phần mũi và khu vực sinh hoạt.

Báo cáo ban đầu cho biết, có 3 người trên tàu bị thương.

Theo DGM, tàu Nadezhda có thủy thủ đoàn 22 người, trong đó có 13 công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, tàu này, do công ty Kalyoncu Shipping có trụ sở tại Samsun điều hành, đang chở trái cây và rau quả.

Mặc dù giới chức Thổ Nhĩ Kỳ không xác định thủ phạm, nhưng truyền thông nước này dẫn lời thuyền trưởng Yalcin Sahin cho biết, 6 hoặc 7 UAV của Ukraine đã tấn công tàu.

Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các tàu dân sự gần bờ biển Biển Đen và Biển Azov của Nga, cũng như tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường các hoạt động quân sự vào tàu chở hàng nhằm làm gián đoạn hoạt động hậu cần của Nga.

Nga cũng đã tăng cường các cuộc tấn công vào những tàu mà họ cho là đang vận chuyển thiết bị quân sự đến Ukraine.

Theo RT
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Tags

tàu chở hàng Thổ Nhĩ Kỳ

UAV

Biển Đen

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