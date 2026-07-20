Tàu bốc cháy tại eo biển Hormuz, Mỹ - Iran nguy cơ trở lại giao tranh toàn diện

Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) nhận được thông tin về tàu đang bốc cháy tại eo biển Hormuz, gần bờ biển Oman.

Theo UKMTO, vụ việc xảy ra cách khu vực Kumzar của Oman khoảng 8 hải lý về phía tây bắc. Đến nay, nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định, và nhà chức trách đang tiếp tục theo dõi tình hình. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng, khiến hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đối mặt với nhiều rủi ro.

Hai bên gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào nhiều loại mục tiêu, tiến gần hơn tới nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột toàn diện. Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã mở thêm một đợt không kích mới nhằm vào Iran.

Ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên nghi ngút gần một cơ sở lọc dầu ở tỉnh Ahmadi, Kuwait.

“Tối nay chúng tôi đã giáng thêm một đòn rất mạnh và chúng tôi làm điều đó để tưởng nhớ những người yêu nước vĩ đại đã hy sinh”, ông Trump phát biểu với các phóng viên sau khi trở về từ trận chung kết World Cup.

Theo CENTCOM, các đợt không kích mới nhằm vào những năng lực quân sự của Iran được cho là đã được sử dụng để tấn công các tàu thương mại và thủy thủ dân sự di chuyển qua eo biển Hormuz.

Trước đó, ông Trump gọi cái chết của hai quân nhân Mỹ là “một điều vô cùng đau buồn”, đồng thời tuyên bố ông “không hề quan tâm” đến việc Iran thông báo sẽ không còn tuân thủ Biên bản ghi nhớ (MoU) ký giữa hai nước hồi tháng trước.

Một quan chức Mỹ am hiểu các cuộc thảo luận nội bộ của chính quyền cho biết Washington đang chuẩn bị cho khả năng cuộc chiến lan rộng, trong đó Lầu Năm Góc đã điều thêm máy bay quân sự tới khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, nguồn tin này cũng cảnh báo năng lực mở rộng chiến dịch của Mỹ đang bị hạn chế do kho dự trữ tên lửa phòng không và vũ khí tầm xa suy giảm, trong khi việc tăng cường thêm binh sĩ và khí tài cũng gặp khó khăn vì những thiệt hại đã xảy ra trên chiến trường.

Khói bốc lên nghi ngút gần cơ sở lọc dầu ở Mangaf, Kuwait.

Ông Seth Jones, Giám đốc Chương trình Quốc phòng và An ninh thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho rằng việc triển khai bộ binh tới các đảo trên eo biển Hormuz hoặc lãnh thổ Iran sẽ là một sai lầm.

“Tôi không cho rằng quân đội Mỹ đã sẵn sàng đối phó với các đòn tấn công tầm xa từ phía Iran”, ông nhận định.

Theo CENTCOM, đây là ngày thứ tám liên tiếp Mỹ tiến hành không kích kể từ khi lệnh ngừng bắn sụp đổ sau các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các cuộc không kích trong đêm 19/7 đã đánh trúng hệ thống giám sát ven biển, trận địa phòng không, năng lực tác chiến trên biển cùng các kho chứa tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Ngoài ra, Mỹ cũng tuyên bố đã tấn công các đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mà Washington cáo buộc có liên quan đến vụ tấn công binh sĩ Mỹ tại Jordan. Trong khi đó, Iran cho biết Mỹ còn không kích một nhà máy điện hạt nhân đang xây dựng ở Tây Nam nước này.

Căng thẳng lan rộng khắp khu vực

Ngày 20/7, Kuwait thông báo một nhà máy điện và nước của nước này tiếp tục bị tấn công ngày thứ hai liên tiếp. Iran xác nhận đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công các vị trí quân sự của Mỹ tại Kuwait.

Tại Jordan, quân đội nước này cho biết đã đánh chặn ba tên lửa của Iran bay về phía lãnh thổ Jordan, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cảng biển và sân bay Aqaba ở miền Nam nước này bị tấn công. Tuy nhiên, chính phủ Jordan bác bỏ thông tin cho rằng sân bay Aqaba đã được sơ tán.

Iran cũng tuyên bố hai tàu chưa xác định đã gặp sự cố khi di chuyển qua một tuyến hàng hải mà Tehran gọi là “không an toàn”, được cho là hành lang vận tải phía nam eo biển Hormuz do Mỹ bảo vệ dọc theo bờ biển Oman. Trước đó, Iran tuyên bố sẽ không cho phép các tàu sử dụng tuyến đường này hoạt động bình thường.

Trong khi đó, cái chết của các binh sĩ Mỹ gần đây làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông.

Một binh sĩ Mỹ từng làm nhiệm vụ tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan, nơi hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng gần đây, cho biết nhiều công trình trong căn cứ chỉ là nhà lắp ghép hoặc lều bạt nên khó có thể chống chịu được các cuộc tấn công bằng rocket, súng cối hoặc máy bay không người lái.

Theo binh sĩ này, ngay cả các công trình kiên cố hơn với nhiều lớp tường bảo vệ cũng không thể chống chịu khi trúng trực tiếp tên lửa đạn đạo.

“Chúng tôi đang bị tấn công trên mọi mặt trận”, người này nói. Tính đến nay, chiến dịch quân sự nhằm vào Iran được cho là đã khiến 17 hoặc có thể 18 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, trong khi hơn 430 người khác bị thương.

Ngoài căn cứ Muwaffaq Salti, Iran cũng được cho là đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân King Faisal và căn cứ Prince Hassan tại Jordan. Một vụ khiến nhiều binh sĩ Mỹ bị thương, trong khi vụ còn lại làm hư hại nhiều trực thăng Black Hawk.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) từ chối bình luận về các vụ tấn công trước đó.