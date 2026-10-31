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Tất cả người dân từng chuyển tiền vào 2 tài khoản ngân hàng sau cần nhanh chóng báo công an

Duy Anh
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Cơ quan công an thông báo, ai là bị hại đã giao tiền, chuyển tiền hoặc bị đối tượng Võ Thiện Thanh khẩn trương liên hệ trình báo trước ngày 09/11/2026.

Ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra ngày 24 và 25/8/2026 trên địa bàn thành phố, liên quan đến bị can Võ Thiện Thanh (SN 2009, trú phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, Võ Thiện Thanh đã đăng tin rao bán xe giá rẻ, không có giấy tờ trên mạng xã hội, đồng thời giả dạng là nữ để tạo lòng tin với người mua, hướng dẫn liên hệ qua Zalo "Thanh Xkgt", số điện thoại 0333981255.

Sau khi thống nhất giá bán, đối tượng yêu cầu người mua chuyển tiền trước rồi mới giao xe, nhận tiền qua các tài khoản số 242268686868 (MBBank) và 0333981255 (Sacombank). Sau đó, đối tượng không giao xe, chặn liên lạc với người mua và chiếm đoạt số tiền đã nhận để tiêu xài cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo:

Ai là bị hại đã giao tiền, chuyển tiền hoặc bị đối tượng Võ Thiện Thanh chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tương tự, khẩn trương liên hệ trình báo trước ngày 09/11/2026. Địa chỉ tiếp nhận: Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (Công an phường Quảng Phú, khối phố Phú Thạnh, phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) - Điều tra viên Ngô Duy Huy, số điện thoại 0982.675.081.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cảnh giác với các tin rao bán xe, tài sản giá rẻ bất thường trên mạng xã hội, tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước khi chưa xác minh người bán và chưa nhận được tài sản.

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên Lâm Chí Vỹ SN 2005 để điều tra số tài sản trị giá 60.616.000 đồng
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