HPV ở nam giới thường không gây triệu chứng rõ ràng. Một số dấu hiệu có thể nhận biết bằng mắt thường, nhưng cũng có dạng nhiễm virus âm thầm mà nhiều người không hay biết.

Những hiểu lầm về HPV ở nam giới đôi khi bắt đầu từ một câu nói rất đơn giản. Cách đây không lâu, một người đàn ông ngoài 50 tuổi tại Trung Quốc đưa vợ đi tái khám cổ tử cung. Khi thấy kết quả xét nghiệm ghi nhận dương tính với HPV16, ông hỏi bác sĩ bên ngoài phòng khám: “Tôi có nốt gì đâu, cũng không đau, không ngứa. Bệnh này chẳng liên quan gì đến tôi, đúng không?”.

Cũng trong tuần đó, một người đàn ông ngoài 30 tuổi phát hiện vài nốt nhỏ ở rãnh quy đầu khi tắm. Sau một đêm tìm kiếm hình ảnh trên mạng và nhìn thấy từ “ung thư”, anh đến phòng khám trong trạng thái vô cùng lo lắng.

Hai người có suy nghĩ trái ngược nhau nhưng đều mắc cùng một sai lầm. Một người cho rằng không có biểu hiện nghĩa là không mắc bệnh, người còn lại lại xem những nốt nhỏ xuất hiện trên cơ thể như một “bản án”.

Trước hết, cần làm rõ một điều: Phần lớn nam giới nhiễm HPV không xuất hiện bất kỳ biểu hiện nào có thể quan sát bằng mắt thường. Theo số liệu được Hội Y học Dự phòng Trung Quốc dẫn lại, xác suất nam giới có bạn tình khác giới từng nhiễm HPV trong đời là khoảng 91,3%, còn ở nữ giới là khoảng 84,6%.

Con số này nghe có vẻ đáng lo ngại, nhưng nó chỉ phản ánh việc một người từng tiếp xúc với mầm bệnh, không đồng nghĩa với việc họ đã mắc bệnh. Phần lớn trường hợp nhiễm HPV sẽ được hệ miễn dịch đào thải trong vòng hai năm. Điều thực sự cần lưu ý là một tỷ lệ nhỏ bị nhiễm virus dai dẳng.

Vì vậy, lời khẳng định “chỉ cần nhìn là nhận ra” chỉ đúng một phần. Có một dạng biểu hiện có thể quan sát bằng mắt thường, nhưng dạng còn lại lại không dễ nhận biết và cần được chú ý hơn.

1. Xuất hiện các nốt sùi ở bộ phận sinh dục và quanh hậu môn

Biểu hiện đầu tiên là những tổn thương dạng sùi mọc ở cơ quan sinh dục hoặc quanh hậu môn, còn gọi là sùi mào gà. Trên lâm sàng, hơn 90% trường hợp sùi mào gà nhìn thấy được có liên quan đến HPV tuýp 6 và 11 – những tuýp nguy cơ thấp.

Điều khiến bệnh dễ bị bỏ qua là thời gian ủ bệnh khá dài, từ 3 tuần đến 8 tháng, trung bình khoảng 3 tháng. Virus có thể đã lây nhiễm từ vài tháng trước đó nhưng người bệnh không thể xác định chính xác thời điểm.

Các nốt sùi có thể xuất hiện ở mặt trong bao quy đầu, quy đầu, rãnh quy đầu, lỗ niệu đạo hoặc vùng quanh hậu môn. Một số tổn thương nằm trong các nếp gấp da nên người bệnh khó tự quan sát đầy đủ.

Ban đầu, chúng có thể chỉ là những nốt sẩn nhỏ bằng đầu kim hoặc hạt đậu xanh. Theo thời gian, các nốt có thể phát triển thành dạng nhú, mào gà hoặc súp lơ, với màu sắc từ hồng, trắng xám đến nâu đen.

Điều dễ khiến người bệnh chủ quan là khoảng 70% trường hợp không ngứa, không đau và không có cảm giác bất thường. Nhiều người chỉ tình cờ phát hiện khi tắm hoặc được bạn tình nhắc nhở. Không đau, không ngứa không có nghĩa là không có vấn đề, mà chỉ là tổn thương không gây ra tín hiệu cảnh báo rõ ràng.

Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện những nốt nhỏ ở bộ phận sinh dục là mắc sùi mào gà. Khi cần xác định tổn thương, người bệnh nên đến chuyên khoa da liễu hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục để được thăm khám. Trong thời gian điều trị, người bệnh nên kiêng quan hệ tình dục và bạn tình cũng cần được kiểm tra.

2. Nhiễm HPV nguy cơ cao nhưng không có biểu hiện bên ngoài

Biểu hiện thứ hai lại chính là tình trạng “không nhìn thấy gì”. Khi nam giới nhiễm các tuýp HPV nguy cơ cao như HPV16 và HPV18, bề mặt da có thể hoàn toàn không xuất hiện tổn thương. Hướng dẫn chuyên môn lưu ý rằng sau khi tiếp xúc với HPV, nhiễm trùng không triệu chứng có thể là những hình thức phổ biến nhất. Nói cách khác, vẻ ngoài vẫn bình thường nhưng xét nghiệm có thể cho kết quả dương tính.

Virus không biểu hiện thành nốt sùi bên ngoài, nhưng nếu tình trạng nhiễm kéo dài, người bệnh có thể xuất hiện một số dấu hiệu bất thường. Chẳng hạn, vùng bao quy đầu hoặc quy đầu có vết trợt, cục cứng hoặc thay đổi sắc tố kéo dài hơn hai tuần không lành; xuất hiện tình trạng chảy máu lấm tấm không rõ nguyên nhân; vùng quanh hậu môn liên tục có vết loét khó khỏi.

Với người từng quan hệ tình dục bằng miệng, những dấu hiệu như đau họng kéo dài, cảm giác vướng ở họng hoặc xuất hiện khối bất thường không đau ở cổ cũng cần được chú ý. Những biểu hiện này không thể xác định chỉ bằng cách soi gương hay quan sát bằng mắt thường, mà cần được bác sĩ thăm khám.

Nếu có dấu hiệu bất thường kéo dài, nam giới nên chủ động đi khám thay vì tự chẩn đoán.

Mức độ đáng quan tâm của tình trạng nhiễm HPV nguy cơ cao được thể hiện qua các số liệu dịch tễ. Theo những tài liệu được công bố, nhiễm HPV nguy cơ cao dai dẳng có liên quan đến khoảng 50% trường hợp ung thư dương vật, 90% ung thư hậu môn và 30% ung thư vùng hầu họng.

Đây là số liệu ở cấp độ quần thể, không có nghĩa một người nhiễm HPV chắc chắn sẽ mắc ung thư. Tuy nhiên, chúng cho thấy vấn đề đáng lo ngại ở nam giới không chỉ nằm ở những nốt sùi có thể nhìn thấy, mà còn ở tình trạng nhiễm virus âm thầm, kéo dài.

Ai nên cân nhắc xét nghiệm HPV?

Hiện nay, chưa có khuyến cáo xét nghiệm HPV định kỳ cho tất cả nam giới. Một số nhóm có thể cần được bác sĩ đánh giá nguy cơ và cân nhắc xét nghiệm, gồm người có nhiều bạn tình, nam giới có quan hệ tình dục đồng giới, người nhiễm HIV, người có bạn tình dương tính với HPV hoặc có tổn thương ở cổ tử cung.

Những trường hợp này có thể được cân nhắc xét nghiệm axit nucleic HPV. Hiện nay cũng có phương pháp tự lấy mẫu xét nghiệm trong một số điều kiện nhất định.

Nếu phát hiện nhiễm HPV nguy cơ cao kéo dài, người bệnh không nên chỉ liên tục xét nghiệm lại mà cần trao đổi với bác sĩ về việc theo dõi và sàng lọc sớm các tổn thương ở hậu môn, hầu họng và dương vật.

Ngoài ra, có ba tình huống không nên tiếp tục chờ đợi: nốt sùi ở cơ quan sinh dục tăng kích thước hoặc số lượng rõ rệt trong thời gian ngắn; vết loét hoặc cục cứng ở bộ phận sinh dục kéo dài hơn hai tuần không lành; khối bất thường không đau ở cổ tồn tại hơn ba tuần. Tùy vị trí tổn thương, người bệnh có thể đến chuyên khoa da liễu – bệnh lây truyền qua đường tình dục, tiết niệu hoặc tai mũi họng để được kiểm tra.

Thay vì hoang mang tìm kiếm hình ảnh trên mạng hoặc tự chẩn đoán, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn phù hợp.