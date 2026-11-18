Nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường của ung thư dạ dày có thể giúp phát hiện và xử trí kịp thời.

Tại Trung Quốc, các bác sĩ thường gặp những người ngoài 60 tuổi ôm bụng trên và cho rằng mình chỉ bị đau dạ dày thông thường, uống vài viên thuốc là khỏi. Khi được hỏi tình trạng kéo dài bao lâu, họ trả lời đã hơn nửa năm. Nhưng trước đó, nhiều người chưa từng nội soi dạ dày. Đến khi có kết quả kiểm tra, người nhà mới bàng hoàng.

Dạ dày là cơ quan ít khi phát ra những tín hiệu rõ ràng. Khi gặp vấn đề, nó thường chỉ biểu hiện bằng cảm giác âm ỉ, mơ hồ, dễ bị nhầm với ăn quá no, nhiễm lạnh hoặc bệnh cũ tái phát.

Ung thư dạ dày không xuất hiện chỉ sau một đêm. Những tổn thương kéo dài, tình trạng viêm mạn tính và sự chậm trễ trong thăm khám có thể khiến bệnh tiến triển. Dưới đây là 7 dấu hiệu cần chú ý.

Cơn đau vùng thượng vị thay đổi bất thường

Nhiều người cho rằng đau dạ dày thường có quy luật: đau khi đói và dịu đi sau khi ăn. Tuy nhiên, nếu kiểu đau vốn quen thuộc đột nhiên thay đổi, bạn không nên chủ quan.

Chẳng hạn, trước đây chỉ đau khi đói nhưng nay ăn xong vẫn đau; trước kia ăn một chút là đỡ nhưng hiện tại không còn hiệu quả. Cảm giác đau cũng có thể chuyển từ nóng rát sang âm ỉ, tập trung tại một vị trí cố định ở vùng bụng trên.

Tình trạng viêm kéo dài, chẳng hạn do vi khuẩn Helicobacter pylori (HP), có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày. Khi tế bào liên tục trải qua quá trình tổn thương và phục hồi, cấu trúc mô có thể biến đổi. Tuy nhiên, chỉ dựa vào tính chất cơn đau không thể xác định có ung thư hay không.

Dạ dày là cơ quan ít khi phát ra những tín hiệu rõ ràng. Khi gặp vấn đề, nó thường chỉ biểu hiện bằng cảm giác mơ hồ. (Ảnh minh họa)

Người trên 40 tuổi bị khó chịu vùng thượng vị kéo dài hơn hai tuần mà không thuyên giảm nên đi khám, trao đổi với bác sĩ về việc nội soi dạ dày. Người có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày cần đặc biệt chú ý và được tư vấn tầm soát sớm hơn.

Nhanh no, ăn ít đã cảm thấy đầy bụng

Đột nhiên ăn ít hơn trước, mới dùng nửa bát cơm đã thấy bụng đầy và khó chịu là dấu hiệu không nên bỏ qua.

Khi dạ dày có tổn thương, khả năng co giãn của thành dạ dày có thể bị ảnh hưởng. Một lượng thức ăn nhỏ cũng khiến người bệnh cảm thấy căng tức. Tổn thương còn có thể làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, khiến thức ăn lưu lại lâu hơn và gây cảm giác đầy bụng, chán ăn.

Nếu tình trạng nhanh no kéo dài khoảng hai tuần, lượng thức ăn giảm rõ rệt so với bình thường và cân nặng có xu hướng đi xuống, nên đi khám. Có thể chia thành nhiều bữa nhỏ, nhai kỹ để giảm áp lực cho hệ tiêu hóa. Không nên dùng trà đặc hoặc rượu mạnh để kích thích ăn ngon vì có thể làm tăng kích ứng dạ dày.

Đi ngoài phân đen

Không phải trường hợp phân đen nào cũng nguy hiểm. Ăn tiết, gan động vật hoặc sử dụng một số loại thuốc cũng có thể khiến phân đổi màu. Tuy nhiên, nếu phân đen bóng, dính, có hình dạng giống nhựa đường, cần cảnh giác với khả năng xuất huyết tiêu hóa.

Khi niêm mạc dạ dày bị tổn thương và chảy máu, máu đi qua đường tiêu hóa sẽ bị biến đổi, khiến phân chuyển sang màu đen. Nếu tình trạng rỉ máu kéo dài, người bệnh có thể thiếu máu, thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt hoặc hụt hơi khi vận động nhẹ.

Nếu phát hiện phân đen như nhựa đường, nên đến bệnh viện kiểm tra ngay trong ngày, thực hiện xét nghiệm máu và xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân theo chỉ định. Không nên tự theo dõi tại nhà nhiều ngày.

Thường xuyên trào ngược axit, ợ nóng

Ợ nóng, chua miệng sau khi ăn hoặc khi nằm xuống là những triệu chứng khá phổ biến. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xuất hiện nhiều lần trong tuần, đặc biệt kèm cảm giác vướng hoặc thắt phía sau xương ức khi nuốt, người bệnh cần được kiểm tra.

Cơ vòng thực quản dưới có vai trò ngăn axit dạ dày trào ngược lên thực quản. Khi cơ vòng hoạt động không hiệu quả, axit có thể đi ngược lên, gây viêm thực quản do trào ngược. Một số tổn thương ở vùng dạ dày gần tâm vị cũng có thể gây triệu chứng tương tự. Vì vậy, không thể phân biệt nguyên nhân chỉ bằng cảm giác.

Để hạn chế trào ngược, không nên nằm ngay sau ăn mà hãy đứng hoặc đi bộ nhẹ khoảng 20 phút. Bữa tối nên ăn vừa đủ, tránh quá no. Người thường xuyên trào ngược kéo dài hơn một tháng nên đi khám để được đánh giá và cân nhắc nội soi khi cần thiết.

Sụt cân không rõ nguyên nhân, kèm thiếu máu

Nếu trong vòng 6 tháng cân nặng giảm hơn 5% dù không chủ động ăn kiêng hay tăng cường vận động, đừng vội xem đó là tín hiệu đáng mừng.

Tổn thương dạ dày có thể ảnh hưởng đến khả năng ăn uống và hấp thu dinh dưỡng. Một số bệnh lý tại dạ dày còn làm giảm khả năng hấp thu vitamin B12 và sắt, dẫn đến thiếu máu. Người bệnh có thể xanh xao, móng tay dễ gãy, lưỡi tê hoặc thường xuyên mệt mỏi.

Nếu sụt cân không chủ ý hoặc được phát hiện thiếu máu nhưng chưa rõ nguyên nhân, nên trao đổi với bác sĩ về việc kiểm tra dạ dày. Không nên vội mua các sản phẩm bổ máu khi chưa xác định được nguyên nhân thiếu máu.

Nuốt nghẹn, buồn nôn kéo dài

Thỉnh thoảng bị nghẹn khi ăn quá nhanh là chuyện bình thường. Nhưng nếu thường xuyên cảm thấy thức ăn mắc lại phía sau xương ức khi ăn cơm hoặc bánh mì, cần chú ý.

Một số tổn thương ở vùng trên của dạ dày hoặc gần tâm vị có thể làm hẹp đường đi của thức ăn. Ban đầu, người bệnh có thể khó nuốt thức ăn rắn, sau đó tình trạng tiến triển khiến việc ăn cháo hoặc uống chất lỏng cũng trở nên khó khăn. Cảm giác buồn nôn, muốn nôn nhưng không nôn được cũng có thể xuất hiện.

Nếu tình trạng nuốt nghẹn ngày càng nặng, không nên chỉ chuyển sang ăn thức ăn mềm để đối phó. Hãy đến chuyên khoa tiêu hóa để kiểm tra.

Sờ thấy khối bất thường ở vùng bụng trên

Đây là dấu hiệu có thể xuất hiện ở giai đoạn muộn và cần được đặc biệt chú ý. Nếu sờ thấy khối bất thường ở vùng bụng trên hoặc một vị trí đau cố định, không nên tự xoa bóp hay chườm nóng mà cần đi khám sớm.

Tuy nhiên, không thể tự phát hiện hoặc chẩn đoán ung thư dạ dày bằng cách sờ bụng. Việc đánh giá cần dựa trên thăm khám và các phương pháp kiểm tra phù hợp.

Dạ dày phải hoạt động liên tục để tiêu hóa thức ăn, nhưng những dấu hiệu bất thường của cơ quan này thường dễ bị bỏ qua. Điều quan trọng không phải là ghi nhớ thật nhiều thuật ngữ y khoa, mà là không phớt lờ những thay đổi kéo dài của cơ thể.

Hãy duy trì giờ ăn đều đặn, nhai kỹ, hạn chế thức khuya và đi khám khi có triệu chứng bất thường. Những thói quen này không thể bảo đảm phòng tránh ung thư, nhưng giúp bạn chủ động chăm sóc sức khỏe và không bỏ lỡ thời điểm cần kiểm tra.