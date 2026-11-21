Sau khi quan hệ, nam giới thường chỉ muốn nghỉ ngơi và đi ngủ ngay. Tuy nhiên, 4 thói quen nhỏ sau có thể giúp chăm sóc cơ thể và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Nhiều nam giới sau khi quan hệ thường có thói quen dùng giấy lau qua cơ thể rồi đi ngủ ngay, cho rằng đây là cách thư giãn thoải mái và đơn giản nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động tình dục là một hoạt động tiêu hao nhiều năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi đó, quá trình trao đổi chất, tuần hoàn máu và hoạt động nội tiết đều diễn ra tích cực. Việc vệ sinh qua loa rồi lập tức đi ngủ tưởng chừng không có gì đáng ngại, nhưng nếu kéo dài có thể dẫn đến nhiều vấn đề như mệt mỏi, uể oải, khó chịu ở vùng kín và chất lượng giấc ngủ kém.

Đối với nam giới, việc chăm sóc cơ thể sau khi gần gũi thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều hơn khâu chuẩn bị trước đó. Không cần tốn quá nhiều thời gian, chỉ cần duy trì 4 việc nhỏ dưới đây, bạn có thể giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn, bảo vệ sức khỏe sinh sản, đồng thời thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ. Nhờ đó, ngày hôm sau cơ thể cũng có thể duy trì trạng thái tỉnh táo, khỏe khoắn hơn.

Việc thứ nhất: Vệ sinh nhẹ nhàng, không chỉ lau qua loa

Sai lầm thường gặp của nhiều nam giới sau khi quan hệ là chỉ dùng giấy lau sạch dịch tiết rồi kết thúc. Tuy nhiên, cách này chỉ loại bỏ được những chất còn bám trên bề mặt. Da vùng kín có nhiều nếp gấp, những vị trí khuất rất dễ đọng lại mồ hôi, dịch tiết và vi khuẩn. Sau khi quan hệ, vùng kín có thể ẩm và ấm hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Nếu vệ sinh không kỹ trong thời gian dài, nam giới có thể gặp tình trạng ngứa ngáy, có mùi khó chịu ở vùng kín, thậm chí tăng nguy cơ viêm nhiễm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân mà còn có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa ở bạn tình.

Cách thực hiện: Không cần thường xuyên sử dụng sữa tắm hoặc dung dịch vệ sinh chuyên dụng, bởi việc làm sạch quá mức có thể phá vỡ hàng rào bảo vệ tự nhiên của da vùng kín. Chỉ cần dùng nước ấm khoảng 35°C nhẹ nhàng rửa vùng kín và bẹn, chú ý làm sạch những nếp gấp có thể đọng chất bẩn. Sau đó, dùng khăn mềm, sạch dành riêng cho khu vực này thấm khô nhẹ nhàng, giữ vùng kín khô thoáng để hạn chế điều kiện cho vi khuẩn phát triển và bảo vệ sức khỏe sinh sản.

Việc thứ hai: Bổ sung nước kịp thời để giảm mệt mỏi

Trong quá trình quan hệ, nhịp tim của nam giới tăng lên, các nhóm cơ trên cơ thể căng lên và tiêu hao nhiều nước cũng như năng lượng. Cùng với đó, cơ thể còn tiết mồ hôi nên có thể rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ. Cảm giác khô miệng, đau mỏi toàn thân, chóng mặt và mệt mỏi sau khi quan hệ có thể liên quan đến tình trạng này.

Nếu đi ngủ ngay, cơ thể có thể không được bù nước kịp thời. Tuần hoàn máu chậm lại vào ban đêm khiến các chất thải chuyển hóa khó được đào thải bình thường, từ đó có thể khiến bạn thức dậy với cảm giác khô miệng, đắng miệng, uể oải và thiếu năng lượng. Tình trạng mệt mỏi cũng có thể tích tụ nếu thói quen này kéo dài.

Cách thực hiện: Sau khi kết thúc và nghỉ ngơi khoảng 3-5 phút, bạn có thể từ từ uống một cốc nước lọc ấm. Không nên uống quá nhanh hoặc uống nước đá, trà đặc hay nước có ga. Nước lạnh có thể gây kích thích đường tiêu hóa và khiến mạch máu co lại; trong khi trà đặc và cà phê chứa caffeine có thể kích thích hệ thần kinh, ảnh hưởng đến giấc ngủ sau đó. Uống từng ngụm nhỏ nước ấm giúp bổ sung lượng nước đã mất, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và làm dịu cảm giác đau mỏi, mệt mỏi.

Sau khi gần gũi, có 4 việc nam giới nên làm để bảo vệ sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Việc thứ ba: Ngồi nghỉ, điều hòa nhịp thở, không vội nằm xuống ngủ ngay

Sau khi quan hệ, nhiều nam giới thường lập tức thả lỏng cơ thể, nằm ngửa và ngủ ngay. Tuy nhiên, lúc này, nhịp tim và huyết áp có thể chưa trở lại trạng thái ổn định, hệ thần kinh vẫn còn hưng phấn và tuần hoàn máu vẫn diễn ra nhanh.

Cách thực hiện: Sau khi quan hệ, hãy ngồi nghỉ hoặc tựa lưng ở tư thế nửa nằm trong khoảng 5 phút. Nhẹ nhàng thả lỏng các cơ ở vai, cổ, vùng bụng, thắt lưng và chân; đồng thời điều chỉnh nhịp thở chậm rãi để nhịp tim và huyết áp dần trở lại bình thường, giúp hệ thần kinh dịu xuống. Khi cơ thể chuyển từ trạng thái hưng phấn sang thư giãn, bạn có thể nằm xuống ngủ. Điều này sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, kéo dài thời gian ngủ sâu và giúp cơ thể phục hồi tốt hơn.

Việc thứ tư: Giữ ấm cơ thể, tránh để nhiễm lạnh

Sau khi quan hệ, lỗ chân lông trên toàn cơ thể mở rộng, cơ thể trở nên kém chống chịu hơn trước khí lạnh hoặc gió lạnh. Đây được xem là nguyên nhân khiến nhiều nam giới dễ bị nhiễm lạnh, đau lưng và nhức mỏi cơ thể khi bật điều hòa hoặc quạt ngay sau đó.

Theo quan niệm dưỡng sinh, vùng bụng và thắt lưng là những vị trí quan trọng cần được giữ ấm để bảo vệ thận khí. Nếu bị nhiễm lạnh, cơ thể không chỉ có thể xuất hiện các triệu chứng như cảm lạnh, sợ lạnh mà tình trạng này lặp đi lặp lại còn được cho là có thể dẫn đến suy giảm thận khí, đau mỏi vùng thắt lưng và đầu gối, chân tay yếu sức. Thậm chí, nó còn có thể ảnh hưởng đến thể lực, khiến bạn mệt mỏi và khó tập trung vào ban ngày.

Cách thực hiện: Sau khi quan hệ, không nên lập tức nằm ở vị trí bị luồng gió từ điều hòa hoặc quạt thổi trực tiếp vào người. Hãy đắp chăn mỏng, chú ý giữ ấm vùng bụng, thắt lưng, lưng và chân. Vào mùa hè, có thể tắt chế độ thổi gió trực tiếp; vào mùa đông, cần chú ý giữ ấm để tránh bị lạnh. Giữ cơ thể ấm áp và thư giãn trước khi ngủ được cho là giúp hạn chế nguy cơ nhiễm lạnh, đồng thời bảo vệ thận khí và duy trì thể lực.