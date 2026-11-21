Câu chuyện của người đàn ông 66 tuổi là lời cảnh báo về nguy cơ bỏ lỡ thời điểm phát hiện ung thư, ngay cả khi người bệnh vẫn nghĩ mình chỉ gặp vấn đề sức khỏe thông thường.

Ông Trần, 66 tuổi, đã có thời gian dài đi ngoài không đều, số lần đại tiện tăng lên - và tình trạng này không cải thiện theo thời gian. Ban đầu, ông cho rằng nguyên nhân có thể chỉ là hệ tiêu hóa không tốt nên không quá để tâm.

Sau nhiều lần được gia đình khuyên nhủ, ông đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả khiến mọi người bất ngờ: ông được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến đại tràng sigma, ung thư biểu mô tuyến trực tràng và một ổ ung thư biểu mô tế bào vảy ở thực quản. Cả ba đều là tổn thương ung thư nguyên phát, nằm ở hai khu vực là ổ bụng và lồng ngực.

“Cầm kết quả trên tay, cả gia đình đều bàng hoàng. Không ai nghĩ rằng chỉ trong một lần kiểm tra lại phát hiện cùng lúc ba vấn đề nghiêm trọng như vậy”, ông Trần nhớ lại.

Gia đình ông vô cùng lo lắng. Họ không chỉ quan tâm đến những rủi ro của phẫu thuật mà còn băn khoăn người bệnh sẽ phải trải qua bao nhiêu lần phẫu thuật và liệu sức khỏe của ông có đủ khả năng chịu đựng hay không.

Bác sĩ Trần Bác, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện trực thuộc thứ nhất Đại học Y khoa An Huy (cơ sở phía Bắc), Trung Quốc, cho biết các khối u đường tiêu hóa thường không có biểu hiện điển hình ở giai đoạn đầu. Những dấu hiệu như thay đổi thói quen đại tiện, số lần đi ngoài tăng lên, đi ngoài ra máu hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân rất dễ bị nhầm với tình trạng rối loạn tiêu hóa thông thường hoặc những thay đổi do tuổi tác, từ đó bị bỏ qua.

Bác sĩ nhấn mạnh: Nội soi dạ dày và đại tràng là những phương pháp quan trọng giúp phát hiện sớm các khối u đường tiêu hóa. Chỉ khi phát hiện và chẩn đoán bệnh kịp thời, người bệnh mới có thêm cơ hội chủ động trong điều trị.