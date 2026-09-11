Tập thể dục thường xuyên có thể giúp cơ thể chống lại ung thư như thế nào?

Các nhà khoa học ngày càng chú ý đến mối liên hệ giữa hoạt động thể chất và khả năng chống ung thư của cơ thể.

Các nhà khoa học phát hiện tập thể dục có thể đóng một vai trò thú vị hơn. Khi hoạt động, cơ bắp giải phóng các chất truyền tín hiệu vào máu. Những chất này có thể tác động đến nhiều cơ quan, trong đó có hệ miễn dịch và các quá trình liên quan đến ung thư.

Điều này mở ra hướng nghiên cứu mới về cách hoạt động thể chất có thể trở thành một phần trong chiến lược chăm sóc người bệnh ung thư.

Trong quá trình vận động, cơ bắp giải phóng một nhóm protein và các phân tử tín hiệu được gọi chung là myokine. Các myokine có thể tham gia điều hòa nhiều quá trình sinh học, trong đó có phản ứng viêm, chuyển hóa và hoạt động của hệ miễn dịch.

Đây chính là một trong những cơ sở khiến các nhà nghiên cứu đặt câu hỏi: Liệu những tín hiệu được tạo ra khi cơ bắp hoạt động có thể tác động đến tế bào ung thư hoặc hỗ trợ cơ thể trong quá trình điều trị hay không?

Ảnh minh họa

Một giả thuyết đang được nghiên cứu là hoạt động thể chất có thể góp phần tạo ra môi trường sinh học ít thuận lợi hơn cho sự phát triển của khối u, đồng thời giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Tập luyện cũng làm tăng tuần hoàn máu, qua đó hỗ trợ quá trình vận chuyển các tế bào miễn dịch trong cơ thể.

Tuy nhiên, đây vẫn là lĩnh vực đang được tiếp tục nghiên cứu. Không nên hiểu rằng chỉ cần tập thể dục có thể tiêu diệt khối u hoặc thay thế các phương pháp điều trị ung thư.

Nghiên cứu ở bệnh nhân ung thư cho thấy nhiều tín hiệu tích cực

Một trong những bằng chứng đáng chú ý đến từ các nghiên cứu trên bệnh nhân ung thư vú đang điều trị.

Trong một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên, phụ nữ mắc ung thư vú đang hóa trị được áp dụng chương trình kết hợp tập aerobic và rèn luyện sức mạnh.

Kết quả cho thấy nhóm tập luyện có khả năng duy trì khối lượng cơ tốt hơn, đồng thời cải thiện sức mạnh cơ bắp, giảm mệt mỏi và nâng cao chất lượng cuộc sống trong quá trình điều trị cũng như sau đó.

Nghiên cứu về chương trình OptiTrain cũng cho thấy tập luyện có thể giúp bảo vệ cơ xương trước một số ảnh hưởng bất lợi liên quan đến hóa trị.

Điều đáng chú ý là lợi ích của vận động ở người bệnh ung thư không chỉ nằm ở việc “đốt calo” hay kiểm soát cân nặng. Duy trì cơ bắp và thể lực có thể giúp người bệnh giữ được khả năng hoạt động, hạn chế suy giảm thể chất và thích nghi tốt hơn với quá trình điều trị.

Các nghiên cứu khác cũng ghi nhận người bệnh ung thư duy trì hoạt động thể chất thường có mức độ mệt mỏi thấp hơn và khả năng phục hồi thể chất tốt hơn so với những người ít vận động.

Dù vậy, các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu chính xác mức độ mà tập luyện có thể tác động trực tiếp đến sinh học của khối u, cũng như liệu những thay đổi này có thể làm chậm sự tiến triển của từng loại ung thư hay không.

Những phát hiện trên không đồng nghĩa với việc tập thể dục có thể thay thế hóa trị, phẫu thuật, xạ trị, thuốc điều trị đích, liệu pháp miễn dịch hoặc các phương pháp điều trị ung thư khác.

Vai trò phù hợp của hoạt động thể chất là phương pháp hỗ trợ, giúp người bệnh duy trì thể lực, khối lượng cơ, sức khỏe tim mạch, khả năng vận động và chất lượng cuộc sống.

Đối với người đang điều trị ung thư, mức độ và hình thức tập luyện cần được điều chỉnh tùy tình trạng sức khỏe, loại ung thư, phương pháp điều trị và thể lực của từng người.

Đặc biệt, trong giai đoạn điều trị tích cực, người bệnh không nên tự ý theo các chương trình tập luyện cường độ cao mà chưa trao đổi với bác sĩ hoặc nhân viên y tế.

Theo thehealthsite