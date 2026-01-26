HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tập thể dục như thế nào để về già không bị cao huyết áp?

Anh Thư |

Một nghiên cứu dựa trên hơn 5.100 người Mỹ cho thấy việc siêng tập thể dục từ trẻ có giá trị như "của để dành".

Theo Science Alert, một nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Jason Nagata từ Đại học California ở San Francisco (UCSF - Mỹ) cho thấy duy trì hoạt động thể chất trong giai đoạn thanh niên ở mức cao hơn khuyến nghị tối thiểu sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc cao huyết áp trong tương lai.

Tập thể dục như thế nào để về già không bị cao huyết áp? - Ảnh 1.

Thanh niên nên tập thể dục nhiều hơn thời lượng khuyến nghị tối thiểu để phòng ngừa cao huyết áp hiệu quả - Ảnh minh họa: HAVARD HEALTH

Hơn 5.100 người trưởng thành đã được tuyển chọn tham gia nghiên cứu, theo dõi sức khỏe trong hơn 3 thập kỷ thông qua các đánh giá thể chất và bảng câu hỏi về thói quen tập thể dục, tình trạng hút thuốc và lượng rượu tiêu thụ.

Nhìn chung, ở cả nam và nữ, mức độ hoạt động thể chất giảm mạnh từ 18 đến 40 tuổi, tiếp tục giảm trong những năm sau đó, trái lại tỉ lệ mắc bệnh cao huyết áp tăng dần.

Đáng chú ý, gần một nửa số người tham gia nghiên cứu có mức độ hoạt động thể chất không tối ưu trong thời thanh niên và điều này có liên quan đáng kể đến sự khởi phát của bệnh cao huyết áp về sau.

Trong khi đó, tập thể dục ở mức độ vừa phải 5 giờ mỗi tuần trong giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành, gấp đôi so với các khuyến nghị phổ biến là khoảng 150 phút (2,5 giờ), sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp.

Nguy cơ càng giảm mạnh nếu bạn duy trì thói quen tập thể dục cho đến tuổi 60.

Kết quả này một lần nữa nhấn mạnh mức độ hoạt động thể chất "tối thiểu" mà các khuyến nghị y tế đưa ra cũng chỉ đủ để bạn giữ gìn sức khỏe một cách tương đối. Việc tập luyện nhiều hơn, kết hợp với lối sống năng động trong thời gian còn lại, luôn là cần thiết nhất là khi bạn còn trẻ và khỏe mạnh.

Điều này càng cần thiết trong bối cảnh hơn 1/4 nam giới và khoảng 1/5 phụ nữ trên toàn cầu mắc bệnh cao huyết áp, theo dữ liệu từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

