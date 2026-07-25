HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tập đoàn Vingroup chi 11.000 tỷ đồng để xây tặng các căn nhà 75-100m2 cho những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Thương Binh hạng 1/4

Đinh Anh
|

Hoạt động này của tập đoàn Vingroup hướng đến “Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng”.

Theo nguồn tin từ Vingroup, tập đoàn này vừa ủng hộ 11.000 tỷ đồng để xây nhà tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nuôi con liệt sĩ và xét nghiệm ADN liệt sĩ.
Tập đoàn Vingroup chi 11.000 tỷ đồng để xây tặng các căn nhà 75-100m2 cho những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Thương Binh hạng 1/4- Ảnh 1.

Tập đoàn Vingroup ủng hộ 11.000 tỷ đồng để thực hiện xây nhà tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nuôi con liệt sĩ và xét nghiệm ADN liệt sĩ

Cụ thể, tập đoàn sẽ xây nhà cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Thương Binh hạng 1/4 trên toàn quốc. Mỗi căn sẽ có đầy đủ bàn ghế, giường tủ, tivi và tủ lạnh. Tại 4 thành phố lớn, các căn hộ sẽ rộng 75m2. Ở các địa phương khác, mỗi căn nhà rộng 100m2, cao hai hoặc ba tầng. Người không có nhu cầu nhận sẽ được quy đổi thành tiền.

Đối với con em dưới 18 của các liệt sĩ, Vingroup đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho đến khi trưởng thành. Tập đoàn cũng mong muốn được tài trợ hệ thống xét nghiệm ADN hiện đại, góp phần rút ngắn hành trình xác định danh tính liệt sĩ.

Nghe tiếng hét rợn người giữa núi, 2 mẹ con đánh liều đến gần: Hàng trăm vật thể nằm la liệt
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại