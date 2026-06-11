HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tập đoàn Sơn Hải đón tin vui lớn

Tú An
|

Dự án cao tốc Nha Trang – Đà Lạt do Tập đoàn Sơn Hải đề xuất vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BOT trong giai đoạn 2026–2030.

- Ảnh 1.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Tờ trình số 7435 gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến cao tốc Nha Trang – Đà Lạt theo phương thức PPP, hợp đồng BOT trong giai đoạn 2026–2030.

Địa phương kiến nghị được giao làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án; cho phép phân chia thành các dự án thành phần để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng. Tỉnh cũng đề xuất được hỗ trợ vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030.

UBND tỉnh Khánh Hòa đồng thời kiến nghị giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng cùng các bộ, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Trước đó, HĐND hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã thống nhất giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan tổ chức nghiên cứu, triển khai dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư PPP.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Nha Trang – Liên Khương có tổng chiều dài khoảng 99 km, điểm đầu kết nối cao tốc Bắc – Nam phía Đông tại xã Diên Thọ (Khánh Hòa), điểm cuối tại chân đèo Prenn (Lâm Đồng). Tuyến được chia thành hai đoạn: Nha Trang – Đà Lạt dài khoảng 80,8 km và Đà Lạt – Liên Khương dài khoảng 18,2 km.

Tại Tờ trình lần này, Khánh Hòa đề xuất ưu tiên đầu tư đoạn Nha Trang – Đà Lạt trong giai đoạn trước năm 2030. Đoạn tuyến có điểm đầu tại nút giao với cao tốc Bắc – Nam phía Đông (Km0+000) và điểm cuối tại ngã ba Đarahoa (Km80+810), nơi giao giữa Quốc lộ 27C và đường Huỳnh Tấn Phát, thuộc phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo lãnh đạo tỉnh, việc đầu tư đoạn tuyến này sẽ tăng cường kết nối giữa hai trung tâm du lịch lớn là Nha Trang và Đà Lạt, từng bước khắc phục hạn chế của Quốc lộ 27C, đáp ứng nhu cầu vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực.

Dự án dự kiến được đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, chiều dài khoảng 80,8 km, nền đường rộng từ 22–24,75 m, tốc độ thiết kế 80–100 km/h. Trên tuyến sẽ xây dựng một số hầm đường bộ với tổng chiều dài khoảng 3 km cùng 13,17 km cầu các loại.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 25.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2028. Trong đó, vốn nhà đầu tư tham gia khoảng 8.772 tỷ đồng (chiếm 35%), phần vốn Nhà nước khoảng 16.286 tỷ đồng (65%).

TIN LIÊN QUAN

Cụ thể, ngân sách tỉnh Khánh Hòa dự kiến bố trí 1.500 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 768 tỷ đồng; phần còn lại khoảng 14.018 tỷ đồng được đề xuất hỗ trợ từ ngân sách trung ương.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tỷ lệ vốn nhà nước ở mức 65% được xác định dựa trên đặc thù dự án đi qua khu vực địa hình miền núi phức tạp, nhiều hạng mục cầu, hầm, tổng mức đầu tư lớn, trong khi lưu lượng xe giai đoạn đầu chưa cao.

Nếu giảm tỷ lệ vốn nhà nước, thời gian hoàn vốn sẽ kéo dài, ảnh hưởng đến tính khả thi tài chính và khả năng thu hút nhà đầu tư. Với mức phí khởi điểm dự kiến 2.100 đồng/km, thời gian hoàn vốn của dự án ước khoảng 24 năm, 3 tháng và 7 ngày.

Trước đó, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào tháng 9/2024, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải đã bày tỏ mong muốn tham gia dự án, với mục tiêu xây dựng tuyến cao tốc này trở thành “tuyến đường vượt núi đẹp nhất Việt Nam”.

Tags

dự án

tập đoàn sơn hải

tin vui

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

01:30
Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

01:14
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại