"Khách sộp” ở Hà Nội vừa chốt mua 2.000 xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là ai?

Doanh nghiệp này vừa chốt mua 2.000 ô tô điện VinFast để triển khai một việc quan trọng.

Một doanh nghiệp vừa mua 2.000 ô tô điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: VIC

Ngày 10/6, CTCP Thương mại Dịch vụ và Công nghệ Huy Long và CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM chính thức công bố hợp tác chiến lược - triển khai dịch vụ vận tải xanh tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với quy mô 2.000 ô tô điện VinFast.

Theo thỏa thuận trên, CTCP Thương mại Dịch vụ và Công nghệ Huy Long sẽ mua 2.000 ô tô điện VinFast, bao gồm các dòng xe Limo Green, VF 5 Plus, Minio Green, Herio Green, EC Van để đưa vào vận hành theo từng giai đoạn tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh miền Trung.

Về phía Green SM, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ đồng hành cùng Huy Long trong quá trình triển khai và vận hành đội xe điện quy mô lớn thông qua việc hỗ trợ nền tảng công nghệ, giải pháp quản lý vận hành và tối ưu hiệu quả khai thác. Đặc biệt, hai bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ tài xế chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện như “Thu xăng đổi điện”, cũng như tạo điều kiện để đội ngũ tài xế tiếp cận phương tiện điện và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái di chuyển xanh.

Đại diện lãnh đạo CTCP Thương mại Dịch vụ và Công nghệ Huy Long và CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: VIC

Việc CTCP Thương mại Dịch vụ và Công nghệ Huy Long đầu tư đội xe điện VinFast quy mô lớn và hợp tác cùng Green SM tiếp tục cho thấy xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của ngành vận tải theo hướng xanh hóa và phát triển bền vững. Theo đó, thông qua mô hình hợp tác với các doanh nghiệp vận tải, Green SM đang từng bước mở rộng vai trò kết nối hệ sinh thái vận tải xanh, hỗ trợ đối tác nâng cao hiệu quả vận hành và mở rộng quy mô hoạt động trong dài hạn.

Green SM hiện đang đồng hành cùng gần 100 doanh nghiệp vận tải và nhiều đơn vị xe buýt trên toàn quốc trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện điện. Việc mạng lưới đối tác liên tục mở rộng cho thấy mô hình vận tải điện đang dần được triển khai ở quy mô lớn và trở thành lựa chọn thực tế của nhiều doanh nghiệp vận tải tại Việt Nam.

Green SM được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập năm 2023, với vốn điều lệ ban đầu 3.000 tỷ đồng. Sau hơn 3 năm hoạt động, quy mô vốn của Green SM đã tăng lên hơn 43.000 tỷ đồng và đang chuẩn bị cho kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khởi đầu với dịch vụ taxi và gọi xe công nghệ sử dụng hoàn toàn phương tiện VinFast, nhưng sau đó mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như giao đồ ăn, giao hàng, vận chuyển nội đô, cho thuê ô tô và xe máy điện.