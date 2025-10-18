Táo sẽ tươi lâu bất ngờ nếu được bảo quản ở vị trí này trong bếp - 6 tháng vẫn ăn ngon!

Táo là loại trái cây quen thuộc với mọi nhà. Táo có thể được sử dụng để ăn trực tiếp, làm bánh, sinh tố và nước ép. Táo rất tốt cho sức khỏe – có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch cho mùa đông sắp tới.

Một chút kiến thức nhỏ trong việc bảo quản táo đúng cách có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Thực tế là, với phương pháp dưới đây, táo không chỉ giữ được trong vài tuần mà có thể bảo quản tới vài tháng.

Món bánh táo ngon miệng, bổ dưỡng.

Bạn có thể áp dụng cách này với bất kỳ loại táo nào, và chúng có thể giữ được đến 6 tháng – thậm chí cả táo đã nấu chín hoặc hầm nhừ, theo báo Anh Express .

Cụ thể, tủ đông là nơi lý tưởng để kéo dài tuổi thọ của táo. Bạn không cần thiết bị đặc biệt nào, nhưng chắc chắn cần làm theo một vài bước quan trọng. Theo trang Real Food của Tesco, bước đầu tiên là nhẹ nhàng rửa sạch táo tươi để loại bỏ bất kỳ chất bẩn hay cặn bám nào trên bề mặt.

Táo đã cắt lát cũng có thể được bảo quản theo cách này. Chỉ cần chuẩn bị táo như bạn vẫn làm khi ăn: rửa, gọt vỏ, bỏ lõi và cắt nhỏ.

Cuối cùng, đối với táo đã nấu hoặc hầm nhừ, hãy chắc chắn rằng chúng đã được làm nguội hoàn toàn trước. Sau đó, chia thành các phần nhỏ, cho vào hộp nhựa nhỏ hoặc túi đông lạnh, và cho vào tủ đông.

Sau đó, bạn hãy dùng khăn sạch lau khô từng quả rồi đặt chúng nằm phẳng trên khay lót sẵn giấy nến. Hãy đảm bảo các quả không chạm vào nhau, rồi đặt khay vào tủ đông. Bạn không cần che phủ táo. Để tránh hiện tượng bỏng lạnh trong tủ đông (freezer burn), đừng để táo trong tủ quá 2 tiếng ở bước này.

Khi táo đã đông cứng hoàn toàn, bước cuối cùng là cho chúng vào túi đông lạnh – nhớ dán nhãn bên ngoài với nội dung và ngày cấp đông. Táo sau khi rã đông sẽ rất thích hợp để pha vào các loại nước ép.

Để ngăn táo bị thâm, hãy nhúng các lát táo trong hỗn hợp gồm 1 muỗng canh nước cốt chanh và 250ml nước trong vài giây. Sau đó, để các lát táo ráo nước trên khăn giấy, rồi xếp lên khay nướng – đảm bảo không để các miếng táo chạm vào nhau – và cho vào tủ đông trong vài giờ đến khi đông cứng hoàn toàn.

Cuối cùng, cho các miếng táo này vào túi đông lạnh, dán nhãn và cất trữ.

