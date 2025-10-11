Người bán trứng chỉ cách cực hay để kiểm tra xem trứng luộc đã chín hay chưa mà không cần bóc vỏ

Trứng luộc là món ăn quen thuộc của mọi gia đình. Nhưng mặc dù món ăn này rất phổ biến, nhiều người vẫn không thể nấu được một trứng luộc có độ chín như ý.

Nghiên cứu cho thấy 65% người thích trứng chín ở mức lòng đỏ dẻo đặc, nhưng nếu không bóc vỏ thì rất khó để biết được trứng đã được nấu đúng theo sở thích hay chưa.

Một chuyên gia đã lên tiếng và chỉ dẫn mọi người cách nhận biết trứng luộc đã chín kỹ hay chưa.

Áp dụng mẹo này, bạn có thể biết được trứng luộc đã chín kỹ hoàn toàn hay chưa mà không cần bóc vỏ.

Henry O'Connor, người sáng lập công ty bán trứng Better Eggs (tại New Zealand), nói rằng chỉ cần đặt quả trứng lên một bề mặt phẳng và trơn như mặt bàn hoặc thớt, rồi nhẹ nhàng xoay nó. Nếu quả trứng xoay tròn mượt mà và ổn định, đó là trứng đã được luộc kỹ; nhưng nếu quả trứng lắc lư, chao đảo và không thể nằm yên, thì đó là trứng lòng đào hoặc chưa chín.

Vì vậy, nếu bạn muốn ăn trứng luộc kỹ, bạn có thể tiếp tục nấu thêm một chút; còn nếu bạn thích trứng lòng đào, thì trứng đã sẵn sàng để ăn.

Henry giải thích: “Một quả trứng lòng đào hoặc còn sống có phần chất lỏng bên trong sẽ di chuyển khi trứng quay, làm mất cân bằng và khiến nó không thể nằm yên, trong khi một quả trứng luộc kỹ thì rắn toàn bộ, nên sẽ quay tròn một cách mượt mà. Đây là một chút kiến thức vật lý nhà bếp thú vị.”

“Bạn thường thấy các phương pháp khác trên mạng như lắc trứng để kiểm tra xem trứng chín hay chưa, hoặc thả vào nước và quan sát bong bóng khí, nhưng cả hai cách này đều không mang lại kết quả chính xác mỗi lần. Phương pháp đáng tin cậy nhất là xoay trứng.”

Mẹo nhỏ này có thể giúp giảm lãng phí thực phẩm, vì mọi người sẽ không cần phải bỏ đi những quả trứng không được nấu theo ý muốn.

Ngoài ra, để kiểm tra độ tươi của trứng, bạn có thể thực hiện “bài thử nghiệm nước”:

- Đổ nước vào một cái bát và nhẹ nhàng đặt quả trứng vào.

- Nếu trứng chìm và nằm ngang: trứng còn tươi.

- Nếu trứng chìm nhưng đứng thẳng: trứng vẫn an toàn để ăn nhưng nên sử dụng sớm.

- Nếu trứng nổi lên: trứng đã hỏng và nên bỏ đi.



