Mẹo làm trứng ốp la vừa nhanh vừa gọn, ngon như dùng chảo rán: Trẻ con cũng làm được

Trứng ốp la là món ăn quen thuộc với nhiều gia đình trong bữa sáng. Đây là món ăn ngon miệng, giàu protein và có thể giúp bạn tỉnh táo, dù là kẹp trong bánh mì hay ăn cùng bún, phở.

Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải dùng chảo và dầu mỡ để làm một quả trứng ốp la hoàn hảo. Thực tế, bạn có thể làm trứng ốp la trong lò vi sóng chỉ trong chưa đầy một phút. Phương pháp này ít calo hơn vì bạn chỉ cần rất ít dầu, không có khói hay mảnh cháy giòn văng tung toé, nên sẽ dễ dàng hơn, nhanh hơn, lành mạnh hơn và vẫn ngon như cách rán trứng truyền thống bằng chảo.

Biên tập viên Alex Evans của báo Anh Daily Express cho biết: “Đây là phương pháp làm trứng ốp la mà bố tôi từng rất tin tưởng, và hóa ra ông không hề lập dị hay kỳ quặc – vì các chuyên gia cũng khuyến nghị cách nấu trứng ốp la này.”

Món trứng ốp la có thể được kết hợp với nhiều món ăn khác nhau.

Việc làm trứng ốp la trong lò vi sóng cực kỳ dễ dàng, như blog ẩm thực One Sweet Appetite chia sẻ: “Đầu tiên, tôi phải nói rằng những quả trứng ốp la nấu bằng lò vi sóng này thực sự sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Nghe thì tưởng tôi đùa, nhưng không hề! Với thời gian nấu chỉ dưới một phút, món trứng này đã trở thành bữa sáng yêu thích của con trai tôi – cháu có thể làm chỉ trong chớp mắt, không nói ngoa đâu.”

“Ở nhà tôi, chúng tôi đã nấu trứng bằng lò vi sóng trong nhiều năm. Thực tế, đây là một trong những cách chúng tôi yêu thích nhất. Gần như không có rắc rối gì, hoàn toàn dễ làm và luôn cho kết quả nhất quán mỗi lần. Thêm vào đó, hầu như không có mớ hỗn độn nào phải dọn cả.”

Cách làm trứng ốp la bằng lò vi sóng như sau:

1. Xịt hoặc quét một ít dầu ăn vào đĩa hoặc bát sâu lòng.

2. Đập trứng vào trong đĩa/bát.

3. Dùng dao nhẹ nhàng chích vào lòng đỏ (không chọc vỡ hẳn – chỉ để tránh việc trứng bị nổ trong lò vi sóng).

4. Cho vào lò vi sóng, chỉnh nhiệt độ cao trong 30 giây.

Sau đó để trứng nghỉ khoảng một phút, rồi kiểm tra xem đã đạt độ chín mong muốn chưa. Nếu bạn thích trứng chín kỹ hơn, có thể cho thêm mỗi lần 10 giây để trứng chín thêm một chút.

Cuối cùng, chỉ việc dọn lên ăn với bánh mì nướng, bánh mì thường hoặc bất kỳ thứ gì bạn thích – không rườm rà, không phiền phức.