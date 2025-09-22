Cách chọn bơ "chín hoàn hảo" tại siêu thị: Chỉ cần làm đúng 3 bước sau đây

Một YouTuber đã cung cấp hướng dẫn từng bước vô cùng hữu ích để giúp tránh chọn nhầm những quả bơ chưa chín tại siêu thị.

Trong những năm gần đây, bơ ngày càng trở nên phổ biến khi loại trái cây này trở nên nổi tiếng nhờ giá trị dinh dưỡng của nó.

Tuy nhiên, nhiều người thường cảm thấy thất vọng khi mang bơ về nhà và phát hiện ra rằng quả không tươi ngon như kỳ vọng.

Giống như nhiều loại trái cây và rau củ khác, lớp vỏ ngoài chính là yếu tố then chốt để xác định xem thực phẩm có đang ở trạng thái tươi ngon nhất và sẵn sàng để ăn hay không.

Trong một video gần đây trên kênh Natural Remedies của mình, nhà sáng tạo nội dung YouTube Tracy đã chia sẻ ba bước kiểm tra bạn có thể áp dụng ngay tại siêu thị để chắc chắn rằng mình đang mua những quả bơ chín ngon.

1. Kiểm tra màu sắc và kết cấu của vỏ

Chia sẻ mẹo đầu tiên, cô nói: “Hãy nhìn vào màu sắc và kết cấu của vỏ. Khi bơ chín, vỏ của nó sẽ chuyển từ xanh sáng sang xanh đậm hơn hoặc gần như đen.”

Trong khi màu sắc bên ngoài có thể là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bơ đã chín hay chưa, cô lưu ý rằng điều quan trọng là bề mặt vỏ phải có màu đồng đều. Bởi vì những vùng có màu tối hơn có thể là dấu hiệu cho thấy bên trong đã bắt đầu bị nâu và nhũn.

2. Kiểm tra độ đàn hồi

Mẹo tiếp theo để chọn được quả bơ hoàn hảo liên quan đến cảm giác khi cầm nắm. Trước khi đến quầy thanh toán, Tracy khuyên người mua nên nhẹ nhàng bóp thử quả bơ để kiểm tra xem nó có vượt qua “bài kiểm tra bóp nhẹ” hay không.

Giải thích rõ hơn, Tracy nói: “Nếu bạn bóp nhẹ và thấy quả có độ đàn hồi nhẹ nhưng không bị lõm, đó là dấu hiệu cho thấy quả bơ đã chín hoàn hảo. Nhưng nếu nó quá mềm, nhũn hoặc bị xẹp xuống khi bạn ấn vào, thì rất có thể bên trong đã bắt đầu bị nâu và hỏng.”

3. So sánh trọng lượng

Mẹo cuối cùng để đảm bảo bạn mua được quả bơ ngon là so sánh trọng lượng. Cô gợi ý nên chọn hai quả bơ có kích thước tương đương, sau đó cầm cả hai lên để xác định quả nào nặng hơn và quả nào nhẹ hơn.

Giải thích về ý nghĩa của sự khác biệt về trọng lượng, Tracy nói: “Quả nặng hơn thường là tươi hơn và chứa nhiều độ ẩm hơn. Nếu quả cảm thấy quá nhẹ, có thể nó đang bắt đầu khô và sẽ không ngon khi ăn.”

Trong khi Tracy chia sẻ những mẹo hàng đầu giúp người tiêu dùng chọn được bơ tươi nhất, chuyên trang y tế Mỹ Healthline cũng đã nêu bật những lợi ích sức khỏe dồi dào của loại trái cây này: “Ăn bơ thường xuyên có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, cải thiện chất lượng chế độ ăn, tăng cảm giác no và hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa.”

Bơ cũng chứa một lượng lớn chất xơ, vitamin B6, vitamin C, kali, vitamin E, folate (axit folic) và đồng.



