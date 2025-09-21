Cách làm bơ nhanh chín mà chẳng cần hóa chất: Chỉ sau 8 tiếng là ăn được!

Mới đây, Katherine McPhillips, biên tập viên tại Anh, đã chia sẻ trên báo Daily Express một mẹo mà cô đã áp dụng để giúp quả bơ chín nhanh hơn.

“Tôi rất thích ăn bơ, nhưng không có gì khó chịu hơn việc cố gắng cắt một quả bơ ra rồi phát hiện ra nó vẫn còn cứng như đá và không thể dùng được. Tôi đã hiểu ra rằng đôi khi bơ có thể mất hơn một tuần để chín, và ngay cả khi đã chín thì chúng cũng chỉ giữ được độ chín trong thời gian rất ngắn trước khi bị hỏng và không thể ăn được.” Katherine viết

“Trái cây cần phải chín và "già" để có được hương vị, vì vậy việc cho chúng vào lò nướng hay lò vi sóng chỉ làm lớp vỏ ngoài mềm đi mà thôi. Khi tôi từng thử làm chín bơ trong lò nướng, kết quả là một quả bơ có kết cấu như cao su với vị nhạt nhẽo và hơi chua.”

“May mắn thay, tôi đã phát hiện ra một cách làm chín bơ đơn giản và tự nhiên chỉ bằng những gì sẵn có trong rổ trái cây.”

Cách làm bơ nhanh chín

Theo Katherine, làm chín bơ rất đơn giản – bạn chỉ cần đặt một quả chuối hoặc táo cạnh quả bơ trong một không gian kín, và chỉ trong vài giờ, chúng sẽ chín hoàn hảo.

“Nghe có vẻ lạ, nhưng chuối và táo sản sinh ra rất nhiều ethylene – một loại khí không màu giúp trái cây chín, khiến chúng mềm và ngon hơn khi ăn.” Katherine cho biết.

“Khi có quá nhiều khí ethylene trong không khí, nó sẽ khiến tất cả các loại trái cây gần đó chín rất nhanh, nên bạn sẽ có một quả bơ mềm và hoàn hảo chỉ trong thời gian ngắn.”

Để bắt đầu, bạn chỉ cần lấy một chiếc túi giấy, đặt quả bơ vào bên trong, sau đó cho thêm một quả chuối hoặc táo.

Việc sử dụng túi giấy là cực kỳ quan trọng trong quá trình làm chín bơ vì giấy là chất liệu thoáng khí và không giữ ẩm, theo Katherine. Nếu bạn dùng túi nhựa, quả bơ có thể bị mốc thay vì chín.

Quả bơ có thể chín chỉ sau 8 tiếng nếu bạn áp dụng mẹo này.

“Sau khi cho trái cây vào túi, hãy bảo quản nó ở nơi mát mẻ và tối trong bếp – vì bạn cần giữ chúng tránh xa nguồn nhiệt. Hãy đặt túi trái cây này vào tủ bếp hoặc ngăn kéo đựng thực phẩm.” Katherine khuyên.

“Sau khoảng tám tiếng, mở túi giấy ra và quả bơ của bạn giờ đây có thể đã sẵn sàng để ăn. Nếu quả bơ vẫn còn hơi cứng, hãy cho thêm một quả chuối hoặc táo khác vào túi và để thêm vài tiếng nữa.”



