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Tăng Thanh Hà chỉ thay đổi một chi tiết đã lấy lại đẳng cấp "ngọc nữ", đứng chung Ma Ran Đô chẳng nghĩ lệch 11 tuổi!

Hạ Anh
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Tăng Thanh Hà diện đồ thanh lịch, được khen trẻ trung bên cạnh Ma Ran Đô.

Tối 4/7, Tăng Thanh Hà xuất hiện tại sự kiện Liên Hoan phim Châu Á Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên "ngọc nữ" Vbiz đổ bôn sự kiện giải trí sau khi xác nhận tái xuất trong Hoàng Hậu Cuối Cùng. Sự đổ bộ của Tăng Thanh Hà nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, truyền thông.

Tại sự kiện, Tăng Thanh Hà diện trang phục thanh lịch, sang trọng. Quả xứng danh mỹ nhân không tuổi, visual của Tăng Thanh Hà đẹp thách thức mọi camera, lia trúng góc nào cũng xinh xắn.

Đáng chú ý, giữa những tranh cãi trông "đừ" hơn với Ma Ran Đô khi vào vai Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại, Tăng Thanh Hà có cách đáp trả cực tinh tế. Trong lần xuất hiện này, Tăng Thanh Hà lấy lại phong độ, được khen nức nở khi chung khung hình với Ma Ran Đô. Cả hai giữ khoảng cách nhất định, nhưng những khung hình đôi đều khiến netizen khen nức nở.

Tăng Thanh Hà trẻ trung và rạng rỡ

Tăng Thanh Hà chỉ thay đổi một chi tiết đã lấy lại đẳng cấp "ngọc nữ", đứng chung Ma Ran Đô chẳng nghĩ lệch 11 tuổi!- Ảnh 1.

Nhìn thế này, chẳng ai nghĩ khoảng cách tuổi tác giữa họ là 11 tuổi

Tăng Thanh Hà chỉ thay đổi một chi tiết đã lấy lại đẳng cấp "ngọc nữ", đứng chung Ma Ran Đô chẳng nghĩ lệch 11 tuổi!- Ảnh 2.

Tăng Thanh Hà ăn diện giản dị mà quá cuốn hútp

Tăng Thanh Hà chỉ thay đổi một chi tiết đã lấy lại đẳng cấp "ngọc nữ", đứng chung Ma Ran Đô chẳng nghĩ lệch 11 tuổi!- Ảnh 3.

Lâu lắm rồi khán giả mới thấy "ngọc nữ" dự sự kiện showbiz

Tăng Thanh Hà chỉ thay đổi một chi tiết đã lấy lại đẳng cấp "ngọc nữ", đứng chung Ma Ran Đô chẳng nghĩ lệch 11 tuổi!- Ảnh 4.

Khung hình gấp đôi visual là đây!

Tăng Thanh Hà chỉ thay đổi một chi tiết đã lấy lại đẳng cấp "ngọc nữ", đứng chung Ma Ran Đô chẳng nghĩ lệch 11 tuổi!- Ảnh 5.
Tăng Thanh Hà chỉ thay đổi một chi tiết đã lấy lại đẳng cấp "ngọc nữ", đứng chung Ma Ran Đô chẳng nghĩ lệch 11 tuổi!- Ảnh 6.

Nhan sắc mẹ 3 con khiến ai cũng trầm trô

Sau 13 năm lui về hậu trường vung vén gia đình và kinh doanh, Tăng Thanh Hà tái xuất với vai diễn Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng Hậu Cuối Cùng. Nữ diễn viên cho biết gặp nhiều áp lực trước khi quyết định nhận lời.

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Ngay khi thông tin trên được công bố, coi chia sẻ: "Hà đã chờ đợi ngày này hơn 7 tháng nay để có thể chia sẻ niềm vui này với mọi người. 7 tháng của rất nhiều hồi hộp, lo lắng, mong chờ và cả những cảm xúc mà có lẽ sẽ còn theo mình rất lâu về sau. Một hành trình thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ, được gặp những con người tuyệt vời, được học hỏi, được thử thách bản thân và được sống trọn vẹn với niềm đam mê mà mình luôn trân trọng. Thật hạnh phúc khi một lần nữa được đứng trên phim trường.

Cảm ơn vì đã đặt niềm tin, động viên, hỗ trợ và dành cho Hà quá nhiều tình cảm trong hành trình này. Cảm ơn các anh chị báo chí, truyền thông đã luôn ưu ái cho Hà suốt thời gian vừa qua. Cám ơn mọi người đã luôn yêu thương Hà và đặc biệt cảm ơn khán giả đã luôn ở đó, vẫn nhớ đến Hà và chờ đợi Hà suốt hơn 13 năm qua. Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hoàng Hậu Cuối Cùng trên chặng đường sắp tới".

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sao Việt

Tăng Thanh Hà

Hoàng hậu cuối cùng

Nam Phương hoàng hậu

ma ran đô

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