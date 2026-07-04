Việt Nam có 1 ngọc nữ đẹp tuyệt trần, cát-xê tính bằng vàng, nay biến mất hoàn toàn khỏi showbiz

Những vai diễn kinh điển cùng vẻ đẹp thanh khiết của nữ diễn viên này đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ yêu điện ảnh Việt.

Có thời điểm, chỉ cần một bộ phim có sự xuất hiện của Diễm Hương là gần như nắm chắc thành công phòng vé. Sở hữu nhan sắc được ví như "ngọc nữ" của điện ảnh Việt, nữ diễn viên từng là thần tượng của hàng triệu khán giả, cát-xê được tính bằng vàng và phủ sóng khắp lịch treo tường, bìa sổ, áp phích.

Thế nhưng, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Diễm Hương bất ngờ rời xa ánh đèn sân khấu, sống kín tiếng suốt nhiều năm khiến không ít người tiếc nuối.

Diễm Hương là "biểu tượng nhan sắc" lừng lẫy của màn ảnh Việt

"Đệ nhất mỹ nhân" màn ảnh có cát-xê tính bằng vàng

Diễm Hương tên thật là Ngô Hoàng Diệu Hương, sinh năm 1970 tại TP.HCM. Bước chân vào điện ảnh từ cuối thập niên 1980, cô nhanh chóng gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú, đôi mắt trong trẻo cùng vẻ đẹp dịu dàng rất riêng. Chính nhan sắc nổi bật đã giúp nữ diễn viên trở thành biểu tượng của dòng phim "mì ăn liền" giai đoạn đầu những năm 1990.

Thời kỳ hoàng kim, Diễm Hương góp mặt trong hàng loạt tác phẩm ăn khách như Phạm Công - Cúc Hoa , Sơn Tinh - Thủy Tinh , Nước mắt học trò , Mùa sầu riêng ... Cô thường sánh đôi cùng những tài tử đình đám như Lý Hùng hay Lê Tuấn Anh , tạo nên những cặp đôi màn ảnh được khán giả yêu thích suốt nhiều năm.

Một thời, cùng với Lý Hùng hay Lê Tuấn Anh, Diễm Hương tạo nên các cặp đôi "làm mưa làm gió" phòng vé

Không chỉ nổi tiếng nhờ diễn xuất, Diễm Hương còn là hiện tượng của làng giải trí Việt. Hình ảnh của cô xuất hiện dày đặc trên lịch, bưu thiếp, bìa sổ lưu niệm và các sản phẩm in ấn. Mỗi lần nữ diễn viên xuất hiện tại các địa phương giao lưu phim, người hâm mộ kéo đến kín cả khách sạn, tạo nên khung cảnh hiếm thấy thời bấy giờ.

Ở đỉnh cao danh tiếng, cát-xê của Diễm Hương được cho là lên tới hơn 10 cây vàng cho một vai diễn - mức thu nhập cực kỳ cao trong bối cảnh điện ảnh Việt lúc đó. Sức hút của cô lớn đến mức "MC quốc dân" Quyền Linh từng phải xin đóng vai quần chúng, không nhận thù lao nhiều ngày, chỉ để có cơ hội gặp và xin chữ ký của nữ thần tượng.

Diễm Hương không chỉ sở hữu vẻ đẹp nổi bật mà còn có phong thái nền nã, tạo nên hình mẫu "ngọc nữ" rất khác biệt so với nhiều mỹ nhân cùng thời. Chính vì vậy, sau hơn ba thập kỷ, tên tuổi của cô vẫn thường được nhắc đến như một biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Việt Nam.

Vẻ đẹp trong trẻo, rạng ngời của Diễm Hương thời trẻ từng khiến trái tim của triệu khán giả "tan chảy"

Đột ngột rời showbiz, sống kín tiếng bên gia đình

Khi đang ở thời kỳ rực rỡ nhất, Diễm Hương bất ngờ nói lời chia tay với nghệ thuật. Quyết định này của cô khiến nhiều đạo diễn, đồng nghiệp lẫn khán giả ngỡ ngàng bởi nữ diễn viên vẫn còn rất nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp.

Được biết, một biến cố trong chuyện tình cảm đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của Diễm Hương. Sau đó, nữ diễn viên lựa chọn rời xa làng giải trí, kết hôn với người chồng hiện tại và tập trung chăm sóc gia đình thay vì tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Khi sự nghiệp vẫn đang trên đỉnh cao, Diễm Hương đột ngột giải nghệ gây tiếc nuối

Suốt nhiều năm qua, Diễm Hương gần như không xuất hiện trước truyền thông. Cô từ chối hầu hết lời mời phỏng vấn, sự kiện hay tái xuất màn ảnh. Những hình ảnh mới của nữ diễn viên cũng rất hiếm hoi và chỉ được công bố trong một số dịp đặc biệt khi hội ngộ bạn bè, đồng nghiệp cũ.

Trong một chương trình truyền hình, Quyền Linh từng tiết lộ Diễm Hương hiện có cuộc sống bình yên bên chồng và bốn người con. Nam MC nhận xét nữ diễn viên vẫn giữ được nét đẹp hiền hậu, đôi mắt trong veo từng làm say đắm biết bao thế hệ khán giả, dù ngoại hình có phần đầy đặn hơn trước.

Hình ảnh Diễm Hương về Việt Nam họp lớp cùng các bạn vào năm ngoái

Điều đặc biệt là dù đã rời showbiz hàng chục năm, sức hút của Diễm Hương vẫn chưa hề phai nhạt. Mỗi khi những hình ảnh cũ hay khoảnh khắc hiếm hoi của cô được chia sẻ trên mạng xã hội, đông đảo khán giả lại bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho một trong những mỹ nhân đẹp nhất lịch sử điện ảnh Việt.

Nhiều người cho rằng chính việc lựa chọn cuộc sống kín tiếng đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của Diễm Hương. Không scandal, không xuất hiện dày đặc trên truyền thông, nữ diễn viên vẫn được nhắc nhớ bằng những vai diễn kinh điển cùng vẻ đẹp thanh khiết đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ yêu điện ảnh Việt.