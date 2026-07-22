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Tài xế mắc kẹt trong cabin sau vụ lật xe container trên đèo Khánh Lê

Phùng Quang
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Một xe container bị lật khi lưu thông qua đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) vào rạng sáng, tài xế mắc kẹt trong cabin.

Sáng 22/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa cứu hộ thành công một tài xế bị mắc kẹt trong cabin sau vụ lật xe container trên đèo Khánh Lê .

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, tại Km44+400 quốc lộ 27C, đoạn qua thôn Sơn Thái, xã Nam Khánh Vĩnh xảy ra vụ tai nạn giao thông .

Tài xế mắc kẹt trong cabin xe container lật trên đèo Khánh lê năm 2026 - Ảnh 1.

Cảnh sát phá cửa cabin để cứu hộ tài xế mắc kẹt bên trong. Ảnh: HL.

Thời điểm trên, tài xế H.D.Đ. (SN 1989) điều khiển xe đầu kéo chở theo phụ xe N.V.D. (SN 1995, cùng trú tỉnh Thanh Hóa), lưu thông từ Lâm Đồng ra Hà Nội.

Khi đến đoạn cua tại Km44 quốc lộ 27C, tài xế bất ngờ mất lái, khiến xe lật xuống bên trái đường theo hướng di chuyển. Vụ tai nạn khiến tài xế bị mắc kẹt trong cabin, không thể tự thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Lực lượng chức năng sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cabin, tiếp cận và đưa nạn nhân ra ngoài. Sau nhiều giờ nỗ lực cứu hộ, tài xế được giải cứu thành công và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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tài xế

cứu hộ

đèo Khánh Lê

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